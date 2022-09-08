市長惠勒就警察局長議會上的報告意見相左

（本報綜述 王星編譯）上週三，在波特蘭市議會會議上，市長惠勒和警察局長洛弗爾就波特蘭案件上升和警力不足的問題持不同意見。

洛弗爾在向委員會提交的一份有關2021年犯罪情況的報告中，對波特蘭警察局在槍擊事件大幅度上升的情況下，存在警力嚴重短缺問題作了說明，市長惠勒則以不同的看法做出了回應。

「我們要停止再用人手不足為理由，我們必須找到更好的方法來應對這場危機。惠勒指出。

然後市長指向那些無武裝備的公共安全人員，他說，警察部門應利用這批人員來解決人手不足和創出處理警察處事方式的新形式。

市長又指出消防局和應急通信部門也有同樣人手不足的問題。「這些部門的主管表示，我們在這個城市的整個急救系統已經落後了 20 年，而且人手嚴重不足，但是我們對這個社區人民的首要責任——是安全。」惠勒說。

根據洛弗爾週三提交的報告，2021 年發生了84 起凶殺案，比2020 年增加了65%，大大高於10 年平均值的25 宗凶殺案，以及 1,300 多宗槍擊案，比 2020 年增加了219%。

洛弗爾在會議上就該局比 2020 年減少200 多名警員作解釋。他說，因為州規定所有入職警隊的人員必需先接手公共安全標準和培訓部的培訓，結果減緩了該局的招聘速度，他估計全州每年不到700 名警員能完成訓練加入警隊。

會議上，當市專員丹瑞安提出波特蘭警察局的培訓是否可以由該市接管，洛弗爾說，這是一個預算的問題。「如果預算更大，人手多，也許可以通過學院培訓更多人。」

與此同時，惠勒表示，為了資助波特蘭街區響應和公共安全專家等的項目，可能需要削減其他項目的經費來達到目的。「對於所有人來說，我們不可能做到事事如意」惠勒說。