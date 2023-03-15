市長宣佈首個大型露宿者營地地點

（本報綜述)波特蘭市長泰德·惠勒周四公佈首個大型露宿者露營地的位置，在Powell街13街的Clinton Triangle。

惠勒市長去年秋天提出要決心解決本市露宿者的問題，計劃在市內設多個大型露宿營地，逐步禁止露宿者在街頭架起帳篷。市議會在去年11月批准了該計劃，之後，政府就一直積極在尋找合適的地點。

在周四的新聞發佈會上，市長證實位於1490 SE Gideon Street 的Clinton Triangle 位置將是第一個選址，目標在今年夏天前開放。市長還證實政府已選擇總部位於加州的非營利組織Urban Alchemy 來運營這營地。市長稱這些政府批核的營地為”臨時替代庇護所”。

市長指出露宿者危機是由三個連連緊扣的問題所造成的，包括無家可歸、行為健康和藥物濫用。他的應對計劃包括三個主要部分：增加對廉租屋的投資，將露宿者安置在鄰近服務地點，以及透過法律轉介，鼓勵人們尋求住屋，服務和治療等服務。

市長強調，庇護所地點一定要做到鄰近服務的要求，目前因為露宿者分佈在數百個未經政府批准的地點，市政府目前沒有足夠外展人員為他們提供服務。

這首個”臨時替代庇護所”的選址座落在正在發展的一區，附近有居民表示，這塊地已有發展計劃，擔心露宿者入住這臨時庇護所後，又要搬離。也有民眾表示，要解決住屋危機，首先要做的是將露宿者入住房屋，而不是先把他們送入臨時庇護所，目的是要讓他們的蹤影消失在街頭。