市長威爾森：不上訴了　向死者賠償103萬美元

（本報綜述）波特蘭市長基思‧威爾森（Keith Wilson）本週宣布，他將請求市律師辦公室撤回針對一起民事判決的上訴，接受法院裁定市府須賠償湯森（Michael Townsend）家屬103萬美元的結果，為這起引發廣泛關注的警察致死案件畫下句點。

這起案件發生於2021年6月，40歲的湯森在精神健康危機期間，於波特蘭東北格蘭大道（Grand）與賀樂迪街（Holladay）一帶的Motel 6汽車旅館停車場報警求助。警方到場後，過程中湯森持螺絲起子接近警員，遭開槍擊斃。

儘管事後大陪審團裁定警方無刑事責任，湯森家屬於2022年提起民事訴訟，控告警方未妥善處理精神危機案件。2024年5月，麥魯瑪縣巡迴法院陪審團裁定市府需賠償103萬餘美元。

原任市長特德‧惠勒（Ted Wheeler）與市議會多數曾決議提出上訴，聲稱須釐清俄勒岡州修訂後的警力執法標準。然而，新市長威爾森態度大轉彎，在聲明中坦言上訴「授予失當」，並認為撤回上訴是「面對悲劇後最適當的做法」，有助於湯森家屬獲得情感上的平靜。

市議會四位成員早前也公開支持撤訴。莫里略表示：「我的角色就是思考湯森家屬的處境，讓他們獲得應有的平靜與尊重。」

湯森的妹妹瑞秋‧史蒂文對市長的決定表示感激，並回憶她得知哥哥過世時正身在茂宜島，如今再次在同一個地方接到市府撤訴的消息，她情緒激動跪倒在地。