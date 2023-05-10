市長公佈71億元預算案  重點關注露宿者和罪惡

（本報綜述）上周四（4日）波特蘭惠勒市長公佈了2024年度價值71億元的財政預算案，內容重點關注露宿者、公共安全和經濟復甦。

本地媒體形容市長今次的預算是：試圖以有限的新收入，來維持現有的服務，同時為即將到來的市政府結構改革奠定基礎。

市長這一份預算提案反映了波特蘭市不斷變化的經濟環境。在過去的兩個預算週期中，波特蘭的支出計劃得到了聯邦救援計劃法案的一次性資助，以及在疫情期間業務蓬勃發展的企業出乎意料的高稅收的支持。隨著這些臨時收入來源的消失，市政府必須要重新調配資源才能保持項目的運作。

其他收入的減少，如休閒大麻稅收減少5%，也限制了資金的選擇。市長提議的預算案比去年的數字減少了1%。

市長早前曾稱即將到來的財政年度“充滿挑戰”，並稱之為資金方面的“緊縮年”。

波特蘭市政府的收入主要分為兩類：可自由支配和非自由支配的普通基金。非自由支配的普通基金來自贈款、公用事業收費、合約費以及其他專門用於特定目的的收入。至於可自由支配普通資金則來自許可證的收費和稅收，對其使用方式幾乎沒有限制。

明年，本市將有6.95億美元的可自由支配普通基金用於跨部門支出，但這些資金的使用方式幾乎沒有靈活性。惠勒市長已經承諾將這些資金中的大部分用於維持基本城市功能的運作。然而，市的稅收辦公室在4月份確定有超過2600萬美元的未分配可自由支配的資金，其中大部分來自該市的營業執照稅收。根據城市政策，未分配資金的50%將用於城市維護和建設項目。至於另一半，則用在以下市長建議的財政預算。

無家可歸

市長要求撥款4330萬美元來解決露宿者問題，其中包括由露宿者服務聯合辦公室負責運營的超過400多個收容所床位。市長還建議增加資金以擴展街道服務協調中心的服務，幫助面臨露宿街頭的人士離開街頭，並將他們與其它資源和服務聯繫起來。

市長表示，除了已在籌建中的3,400個廉租住房單位外，還預計在2023年啟用的625個廉租住房單位。

公共安全

市長辦公室在一份聲明中表示：“本市的槍支暴力事件有下降趨勢，雖然消息令人鼓舞，但政府仍會繼續投放在維護社區安全的項目，包括要違法者對他們的行為負責。”

為此，惠勒市長的預算包括持續撥款530萬美元用於聘用43名新警員，目標是在今年年底前招聘300名警員。預算案還將加強對零售盜竊和偷車案件的調查和起訴。日前，市長已宣布成立兩個新的工作小組來解決猖獗的盜竊問題。

經濟復甦

惠勒市長的預算建議撥款2170萬美元來維持當前的收集垃圾和減少塗鴉的服務水平。預算案還給予非營利組織SOLVE 40萬元用於社區清理，以及200萬元用作針對被廢棄的旅遊車的執法和拖車等。市長更建議增撥80萬元用以繼續支援小商企的穩定性和本地活動。另外，預算案將繼續資助市內的裝飾照明，藉此來改善環境，鼓勵市民和遊客都利用小商企的活動。

憲章改革

波特蘭選民在上次投票中通過要改革本市的憲章，其中包括將現行的選舉制度改為排名制，市議員數目將增加至12人等，市長表示撥款950萬美元用於人員配備、諮詢、選民教育以及到2025年1月1日實施章程變更所需的設施。

加水費

通脹令到 Bull Run 水庫過濾項目和二級處理擴展計劃的建設成本大增，所以市民要有心理準備，水費要加價。建議加幅是6.59%，對於單戶住宅來說，每月總計漲幅為8.90美元或每季度26.70美元。

市政府即將舉辦多個聽證會，聽取市民的意見。