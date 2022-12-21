市長們要求州政府聯手解決…

俄勒岡州20多名市長去信州政府，指出露宿者是俄勒岡州目前的頭號問題，要求州政府每年撥出 1.25 億美元來解決這問題，他們說： “不能讓城市自己解決這場全州的危機”。

雖然市長們沒有說明資金的來源，但大家都認同這會是來自本州最大的住房計劃——「房貸利息減免」。每個財政年度，這計劃均獲撥款約10 億美元。這是本州最大的住房支出，更一直被指大部分金錢都被浪費掉，因為獲得住房補貼的，都是那些不需要幫助的人，他們都是本州最富裕的房主。所以市長們認為只要對計劃進行改革，就可以為露宿者問題提供所需的資金。镸去

「房貸利息減免」是透過稅收系統提供的住房補貼。要獲得這補貼，您的房屋必需是有房貸的，並在您的報表中逐項列出您的扣除額。只有大約三分之一的俄勒岡州納稅人提出扣除的申請。當然，補貼的受益人中沒有一個是租房者，而對這班房客來說，他們的住房成本往往比房主更重。

今年早些時候，州國務卿對該計劃進行了一項開創性的審計，得出的結論是，「房貸利息減免」系統的設計是有利於高收入房主的。審計解釋說，“本州收入最高的 1% 約 18,000 名納稅人”是全州最富有的人，他們從這計劃中可獲得的利益超過本州收入最低的 40% 的 727,000 名納稅人所獲得的總和。”

俄勒岡州最大的住房計劃到底有多荒謬？ 試想一下：「房貸利息減免」並沒有為那些可能會陷入無家可歸的家庭，又或已成為露宿者的家庭提供任何補助；但卻為有能力購買第二套房屋或渡假屋的有錢家庭提供按揭利息減免。

俄勒岡州這個最大的住房補貼，不但無助於解決本州的住房危機，並且加劇了本州根深蒂固的問題：種族貧富差距和農村社區投資不足。

看一下本州的歷史：從盜取屬於原住民的土地，到新政時代拒絕向黑人和其他有色人種提供聯邦補貼的住房抵押貸款，再到 2000 年代銀行掠奪黑人和拉丁裔社區的次貸慘敗，加上不少在這兩者之間的政策和實踐中，種族主義已塑造了房屋所有權的格局。 今天，黑人和拉丁裔俄勒岡人擁有房屋的可能性遠低於一般俄勒岡人，因此從「房貸利息減免」中受益的可能性也小得多。

居住在農村地區的州民也吃虧。 正如俄勒岡州國務卿的審計顯示，居住在城市的州民不僅比農村的州民更有可能從「房貸利息減免」中受益，而且他們平均獲得的補貼也更多。

對於州政府花費巨額在「房貸利息減免」上，你可能認為它會帶來一些好處，但事實並不如是。 包括俄勒岡州國務卿審計部在內的研究人員指出，沒有證據表明「房貸利息減免」對促進州民成為房主起了任何作用。當大部分資金流向那些不需要幫助買房的人時，又怎樣能起作用呢？

對「房貸利息減免」進行改革並不復雜。上屆州會議提出的一項法案，將開始逐步取消對收入 有20 萬美元的納稅人的減免，並完全取消對收入 25 萬或以上的人的減免。它還將終止扣除第二套住房的利息。這項改革主要影響5%最富有的俄勒岡人，這將在每個財政年度預算節省約 2.8 億美元——這數目足以滿足市長們提出補貼當地住房需求的預算。

市長們在信中強調：為了解決本州的住房危機，我們需要州的領導。如能將一個浪費金錢的巨額住房補貼計劃改革成一個可以滿足普遍州民需求的計劃，這將更能體現出州政府領導能力。