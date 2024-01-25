市議會批准食品車試點計畫以振興市區

(本報綜述)近日，波特蘭市議會通過了一項緊急法案，旨在在市中心城區規劃區內啟動為期兩年的食品車試點計畫。它豁免了禁止食品車在市中心城區區域內運作的市政法規，即放寬了原本限制食品車活動的城市規定。

這個試點計畫的目標是透過為市區工作人員和居民提供更多的用餐選擇，同時將食品車業者的服務範圍擴大到更多的顧客，來振興市中心地區。試點計畫專門針對移動食品車，而不包括固定的食品推車。官方表示，這項措施旨在促進市區的活力，為居民和上班族提供更多多樣化的餐飲選擇，同時擴大食品車產業的市場覆蓋率。透過引入行動食品車，可以為市中心地區注入新的餐飲元素，為社區帶來更多選擇，從而刺激市區的經濟和活力。

大衛·麥克埃爾唐尼是波特蘭市交通局權利管理和許可部門的經理，他解釋道，試點項目將放寬對公共通道上銷售商品和服務的限制，該豁免將持續至2025年底。這意味著在試點計畫期間，食品車將被允許在離圖書館、公園或類似業務場地250英尺範圍內提供商品和服務。

如果試點取得成功，波特蘭市交通局計劃在2025年秋季向市議會提出永久性計劃，並提出相應的法規和規則修改。

大衛·麥克埃爾唐尼表示，豁免這部分法規並不會導致市區混亂，並不是任何人都能在市區任何停車位隨意擺攤。相反，在審批售賣點的過程中，只有通過波特蘭市交通局的審查並符合一系列標準的地點才能被批准設置售賣點。其中的一個審查標準是，相鄰的產權人必須同意食品車等售賣活動在該地點進行。

希望加入該計劃的餐廳業主和食品車運營商，可以聯繫交通局。同時，當局指出，申請費用包括450美元的申請費和400美元的停車費，一些費用可能有資格獲得豁免。