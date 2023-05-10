市議員提出徵收新稅來解決財務不足

（本報綜述）波特蘭交通局正在考慮增加一項名為“交通公用事業費”（transportation utility fee）的稅項，稅收將用作彌補交通局財務上的不足。

據交通局介紹，建議每棟房屋每月徵收8美元，或每套公寓5.60美元，這將使來自居民的稅款每年有近約2080萬美元；而來自企業的稅款估計有1500萬美元，每家企業支付的金額視乎其實際面積的大小。如獲通過，預計每年可為該部門帶來約3500萬元的收入，用作道路維修和升級。，但都未能贏得議員和市民的支持。相反，選民在2016年通過了每加侖10美分的汽油稅，並在2020年延長了四年。

負責監督交通局的馬普斯（Mingus Mapps）議員表示，這只是考慮中的幾個選項之一。馬普斯的高級政策顧問卡尼表示，公用事業費的想法仍處於“初期階段”。卡尼在一封回應傳媒的電子郵件中表示，該市已連續第三年削減交通預算，必須要找到彌補收入減少的方法。

卡尼拒絕透露正在考慮中的其他選擇，但表示該提案最終需要“讓每個人都能支付他們公平的份額，並且不會給任何一個群體帶來不適當的負擔”。

自疫情開始，停車收入大幅下降，令到交通局的預算出現缺口，而波特蘭人口下降亦將本市來自州政府的公路基金減少了。

波特蘭的交通局並不是唯一陷入財務困境的機構。州交通部也出現同樣的問題，該部門的官員表示，他們的收入跟不上通貨膨脹——建築材料和勞動力成本的上漲速度甚至已超過了消費者成本——因為節油車輛的增加導致燃油稅收入下降。

在大波特蘭地區的其他大城市，包括Hillsboro、Tigard、Lake Oswego以及Milwaukie，早已在收取某種形式的交通公用事業費。

交通局的發言人里維拉表示，預算短缺迫使該部門作出大範圍的削減服務，凍結人手，並要動用其6000萬美元的儲備基金。該部門表示，對街燈和交通燈的維修速度已減慢，道路安全項目的資金也減了。建議中的稅項可讓該部門避免裁員，但如果不採取進一步行動的話，下一個預算年度開始，將嚴重影響到交通部的服務。這包括要增加安全措施來應對行人死亡數字的增加。

如果今次的建議被採納，每年政府獲得的收入將是汽油稅的兩倍左右。但隨著電動汽車和更省油汽車的增加，汽油稅的收入並沒有達到預期。

卡尼說，目前還沒有向波特蘭市議會提交提案的時間表。市政府工作人員正在繼續與當地企業和交通團體討論此事。