市議員建議撥款減低交通意外死亡數字

（本報綜述）最近一年，波特蘭市死於交通意外的人數大增，被負責本市運輸局的市議員哈迪斯蒂形容為一場“車輛暴力危機”，並建議撥款45萬元改善道路安全環境。

根據哈迪斯蒂辦公室，由2021年1月至今，波特蘭已發生了25 宗與交通相關的死亡事件；而自15 個月前疫情大流行開始以來，交通死亡人數增加了47%。

由於波特蘭看到城市街道上的交通死亡人數激增，專員Jo Ann Hardesty提出了一項預算修正案，以應對她所謂的“車輛暴力危機”。

哈迪斯蒂提出用45萬元改善有最多交通意外路段的安全，例如安裝測速攝像頭、交叉路口能見度項目和降低車度限制等。

哈迪斯蒂指出，波特蘭市因為「車輛暴力」而造成的死亡數字是慘不忍睹的，我們必需視這為一個緊急情況，並提到早前已指示運輸局確定和計劃行動，盡快防止再有交通死亡事件。

哈迪斯蒂所提出的撥款建議還包括證明可以改善道路安全的項目，如獲通過，可以在未來4-6 個月內立即行動。

波特蘭市的道路有8%屬於交通意外死亡頻生的路段，而這些路段集中在東區的低收入市民和有色人種的聚居地。哈迪斯蒂的辦公室提到一份由麥魯瑪縣剛發佈的調查報告，內容指在2013到2017年內，因交通意外而死亡的人中，黑人的數字是白人的兩倍。

市議員希望今次建議修定法例後，能跟上波特蘭市旨在減低路道交通傷亡數字的「零境願」計劃。