市議員哈迪斯蒂就虛假指控告市政府

（本報綜述）在今年3月，波特蘭市非裔女議員哈迪斯蒂被媒體爆出她在一場撞車意外後逃離現場，事後發現涉事者另有其人，哈迪斯蒂日前表示，就被錯誤地指控事件，準備控告波特蘭市政府，因為涉事部門在未弄清楚名字之前就洩露給傳媒，指控她是一宗肇事逃逸（Hit and Run）的嫌疑人。

在哈迪斯蒂的索賠通知內指出，前波特蘭警察協會(PPA) 主席兼波特蘭警察局(PPB) 警官布賴恩·漢澤克(Brian Hunzeker)將哈迪斯蒂的錯誤信息洩露給市政府僱員和媒體，這些媒體包括俄勒岡人報和多份右翼媒體，令到信息迅速傳播。

哈迪斯蒂聲稱，洩密旨在詆毀她的聲譽，“主要原因是她的種族，以及報復她幾十年來反對波特蘭警隊

黑人的種族歧視。”

波特蘭市政府已同意就事件作出調查，而波特蘭警察局亦表示他們正在進行內部調查。

在今年3月3日下午約5點，一名白人女子報案指一名駕駛一輛棕褐色豐田房車的黑人女子，在撞車後逃離現場，而這名白人女聲稱，她發誓這人是市議員哈迪斯蒂。警方在調查後，在零晨1點到哈迪斯蒂的住宅。根據哈迪斯蒂的陳述，警察大力敲門，甚至吵醒了她的鄰居。並指警察似乎要將她押走。

索賠通知上提到那名白人女子的汽車損壞只是由對方車輛車牌上的螺絲所造成的一厘米的圓圈，更指出警方的「武力」表現是極端的。並繼續指出波特蘭人，特別尤其是黑人，在遇到嚴重犯罪事件時，必須等待數小時才有警察到場回應。

在3 月4日，警方查看事件的視頻後，發現涉事車輛的車主是一名居住在溫哥華的婦人。 哈迪斯蒂並沒有一輛棕褐色的豐田房車，她只有一輛不能動的銀色Volvo房車。報案的白人當時更指嫌疑人束白短髮，而哈迪斯蒂則是長黑髮。

哈迪斯蒂的代表律師指，該報告是“基於錯誤的種族假設，即所有黑人看起來都一樣，黑人從事犯罪活動的機會更大。”

雖然案件在24小時左右已得到解決，波特蘭警方宣布哈迪斯蒂不是案件的嫌疑人，但她犯了肇事逃逸罪的信息已傳遍本地，甚至全國。而警方的報告是到3月12日才正式向外公佈。

索賠通知亦提到“洩密者的目的是要傷害哈迪斯蒂並迫使她被罷免職位。洩密是在不顧事實的情況下進行的，直接違反了本市“限制本市僱員披露受限制或機密信息”的政策和警隊指令。

事件發生後不久，布賴恩突然辭去了警察協會主席一職，因為工會執行委員會稱這是一個“嚴重的、獨立的錯誤。”協會雖未有詳細交代布賴恩在這案件所擔當的角色，但確實在一份聲明中寫道：“布賴恩的錯誤並非出於惡意。但這是一個嚴重的錯誤。”

事件發生後，哈迪斯蒂呼籲政府要認真地進行調查，找出今次出錯的原因，讓公眾知道這人為甚麼要這樣做。

當時市長亦呼籲進行內部調查以澄清事件，市長對布賴恩自動辭職的問責行為雖表示讚賞，但要求他公開透明地說明他的所作的和他的動機。

市長辦公室發言人在8月4日發聲明表示，市長對事件仍深感關切，並指哈迪斯蒂議員就像任何人一樣，完全有權知道這事究竟如何和為何會發生。由於事件正在調查中並且有可能進入司法程序，因此市長辦公室無法進一步發表評論。市長將繼續與哈迪斯蒂議員合作，履行他們在市議會中的角色，為波特蘭人民服務。