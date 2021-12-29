市民排大隊等檢測 官員提醒：除夕慶祝＝接觸病毒

（本報綜述）由於天氣寒冷，市內多個新冠檢測中心暫時關閉，但假期期間測試需求大，形成本市多個檢測中心均出現人龍。

周二在俄勒岡會議中心外，不少市民在接近零度的天氣和大雪中排隊約兩小時，等候入內進行新冠病毒。有市民表示，一向以來最多等30到45分鐘就可。

該測試中心是測試公司Curative 和俄勒岡州衛生局之間的合作。 雖然患者可以在線預約，但他們仍然需要排隊等候才能進入。

在佳節期間，不少民眾參加了慶祝會和大型聚集後，都希望進行測試，確定自己有否感染病毒。除了排長龍外，民眾也感到非常失望，因為另外兩個大型檢測場：波特蘭博覽中心和俄勒岡醫科大學的不用下車檢測站，卻因嚴寒天氣，在今個星期暫停服務，要到1月3日才會重開。再加上，市面上很多藥房出售的居家檢測劑也嚴重缺貨。

有民眾指出，相信有不少人不願在冬天雪地下等兩小時，而轉身去傳播病毒。衛生官員表示，強烈建議這等人士立即進行居家隔離，就像自己的檢測呈陽性一樣。

麥魯瑪縣衛生局主任維恩斯博士提醒民眾，如果會在今個除夕夜出外慶祝的話，民眾就應預計自己會暴露在病毒中。這就是近期衛生局預測住院人數急升的起點。

她建議民眾要慶祝，一定要接種疫苗或打加強劑。慶祝完畢後，自我隔離5天，遠離老弱人群。