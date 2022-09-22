市民免費乘搭新巴士　慶祝啟航 隆重開幕禮PCC舉行

（本報訊）耗資超過1.7億元的Trimet 新巴士線FX-2，上周六正式啟航，當日Trimet 在沿線的3個地點舉行慶祝會，並讓市民免費任搭新巴士，感受一下新型長巴士的快速和便利的乘車體驗。在此之先，TriMet 在Division 82街的波特蘭社區學院內舉行了隆重的開幕禮，邀來了州國會議員Earl Blumenauer，、都會局主席Lynn Peterson、都都會局議員暨亞太裔聯盟社區發展主任黃大綱、波特蘭市惠勒市長、格利森市長Travis Stovall等嘉賓到場發表講話。

在開幕儀式上，兩隻來自白蓮醒獅隊的瑞獅出現在開幕禮中，由TriMet 的經理Sam Desue Jr. 以及聯邦交通運輸局的Linda Gherke 主持了採青儀式，在開幕禮完畢後，嘉賓們在兩隻瑞獅的引領下，率先乘坐新巴士到訪其它的慶祝地點。

因為翡翠區是全市最多元文化的地區，所以TriMet 選擇在這區舉行開幕禮，也顯示該公司對多元文化的擁戴。當日下午在PCC的慶祝會，邀請了來自不同文化社區的表演者，在舞台上展示極富文化特色的節目。他們包括有白蓮醒獅隊、波特蘭文藝中心舞蹈組、波特蘭婦女會、頂峰武術學院、華裔歌手Rachael Wong、日本大鼓、以及來自墨西哥、印尼、日本、俄羅斯等文化團體和樂隊。

除此之外，現場也有美食攤位和來自各行各業參展商。

TriMet 這個Division 街新巴士的工程，不單只是一條更換新型巴士的工程，當中還包括了多項讓Division 街變得更安全的基建工程。在開幕禮中，TriMet 向負責的總工程公司Raimore 頒發獎項，因為這是俄勒岡州運輸工程歷史上，判給少數族裔公司的最大一個工程，而Raimore 亦僱用大量的少數族裔公司來負責其中很多小型的工程。令到不少弱勢的社區可以透過這個工程，一起創造就業，讓經濟起飛的機會。

FX2-Division 全新的Division 線，每12分鐘一班車，載客量將較前多出60%。所有車站均是月台式設計，省卻巴士要降低讓乘客上車的時間，同時車站數目較目前少，TriMet 表示這些措施是要縮短巴士的行車時間。TriMet 由2016年起已開始籌建這條採用全新快速巴士線，並在車站的周圍加強行人安全措施，相信這將成為在東南區及比弗頓區其它繁忙路線的改革藍圖。