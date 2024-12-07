市政府雇獵鷹巡邏市中心 有效減少烏鴉排泄物

(本報綜述)波特蘭市中心長期受到烏鴉群聚和大量排泄物困擾，但自市政府引入猛禽驅趕措施以來，這一問題已大幅改善。根據相關部門介紹，一隻名為德拉科（Draco）的哈里斯鷹和其訓練師納森·弗雷紹爾已成為解決問題的關鍵角色。

每年冬季，約有2.3萬隻烏鴉棲息於波特蘭市中心的樹上，對當地的衛生和環境造成嚴重影響。過去，市政府曾使用高壓清洗機和專業設備清潔街道，甚至在2016年投入一台名為「PoopMaster 6000」的清洗機，但都未能有效應對大量排泄物帶來的挑戰。

2017年，市政府與當地的「綜合鳥類解決方案公司」（Integrated Avian Solutions）合作，開始利用猛禽驅趕烏鴉。德拉科和其他猛禽團隊每週至少五天在市中心巡邏，主要活躍於秋季至春季。訓練師弗雷紹爾手戴防護手套，讓德拉科展翅飛翔，烏鴉見到天敵後立即四散逃竄。行動從市中心的開拓者法院廣場展開，並向南延伸至公園街區和濱水區域。

非營利組織[市中心乾净安全組織]的高級項目總監表示，自猛禽驅趕計劃實施以來，街道清洗需求大幅減少，效果顯著，甚至引發公交和輕軌站管理單位的興趣，建議擴展該項目。

猛禽訓練師弗雷紹爾自少年時期便從事鷹獵工作，目前飼養了四隻隼和德拉科這隻哈里斯鷹。他以餵食鴿子和鵪鶉作為訓練獎勵，與猛禽建立了信任關係。除市中心巡邏外，他還利用猛禽驅趕垃圾場的海鷗和保護葡萄園免受鳥害。

「這是我做過的最棒工作，既能和猛禽合作，也能幫助城市保持清潔。」弗雷紹爾表示。這一創新舉措不僅有效改善波特蘭的環境衛生，還展示了猛禽技術在現代城市管理中的潛力。