市政府開會討論5600萬閒錢如何花 

（本報綜述）波特蘭市政府近日召開會議，討論如何分配約5600萬美元多年累積未動用的住房資金。這筆「閒置資金」來自不同住房帳戶，因長期未整合使用而逐步累積，如今市議會希望盡快拍板用途，回應日益嚴峻的住房與無家可歸問題。

根據目前提出的方案，資金將分散投入多個項目，包括租金補助、可負擔住房建設，以及部分撥入市府一般基金。市議員坎迪斯·阿瓦洛斯表示，政策核心是「先讓人不要失去房子」，再進一步處理已經無家可歸的人口問題。

她指出，市府數據顯示，目前每月約能幫助1000人重新安置，但同時有約1400人新近陷入無家可歸狀態，顯示問題仍在擴大，若不加強預防措施，壓力只會持續累積。因此，提案中特別強調「防止流落街頭」的重要性。

具體而言，方案預計撥出約900萬美元用於租金補助，幫助低收入家庭應對房租壓力；另有近200萬美元用於防止驅逐服務，例如法律援助與租客支援，期望在住戶面臨被趕出住所前就介入處理。此外，也有部分資金將投入未來住房建設，以增加長期供應。

不過，這項分配計畫在社區內也引發不同聲音。住房倡議組織Welcome Home Coalition認為，住房問題的根本在於成本過高，應優先將資金用於降低房價與擴大可負擔住房，而非將部分資金轉入一般基金或其他城市開發項目。

該組織代表指出，民眾最關心的是「能不能住得起」，若資金未直接用於住房本身，恐難產生實質效果。不過，她也坦言，社區對市府長期討論卻遲未行動已感到不耐，現在更希望看到資金真正落實，幫助有需要的人。

市府方面解釋，之所以花費長時間才提出方案，是因為這筆資金來源分散、數額不斷變動，需由預算辦公室重新盤點，確認哪些資金可靈活運用，哪些已被鎖定於既有項目。最終確認約一半資金可由市府自由分配。

目前市議會正加快審議進度，目標是在本財政年度結束前完成資金分配，也就是7月前將這筆5600萬美元投入實際項目。

整體來看，這場「如何花錢」的討論，反映出波特蘭在住房政策上的兩難：一方面需要短期資金幫助居民留在原住所，另一方面也必須投入長期建設，增加住房供應。如何在兩者之間取得平衡，將成為後續政策成敗的關鍵。