市政府推翻保護租客的「公平租房」條例

（本報綜述）波特蘭市政府周三投票撤銷「公平租房」條例部份內容，減少房東扣留租客保證金的限制，以作為平息與本市一群房東為期兩年的法律鬥爭。

這個作為保障租客的「公平租房」條例在2020年通過，要求房東在房屋出租時，必需向租客提供一份傢俱、電器等物件的名單，當遇上需要修理時，房東就可從租客所繳付的保證金扣除，至於沒有列在名單上的物件，租客一概不用負責，同時在需要更換新傢俱或電器時，房東只能按物件經折舊後的成本，而不是一件全新物件的成本來計算。撤銷這些條例就直接影響到租戶搬出時房東可以扣留多少保證金以支付維修的費用。

在條例獲在通過時，波特蘭有兩位房東以及出租屋集團 Multifamily NW 就該條例起訴波特蘭市。他們辯稱，這些條例過於模糊，沒有告知房東如何遵守新規定。同時，房東們投訴新的規例花了他們太多時間來盤點庫存和計算折舊，加上漏放在名單上的物件，遇到有損毀時也無法收取修理費用。上述兩位房東在本市擁有多套出租房屋，他們威脅會將他們的出租屋全部出售。

就此事，波特蘭市政府決定不在法庭上解決，反而與房東們達成了和解協議。並提出包括以下變化的解決方案：取消折舊的計算，並減少違規房東的罰款額，由之前租客保證金額的兩倍減至250美元。

對波特蘭市政府今次的決定，曾協助制定原來的「公平租房」條例的租戶權利倡導組織表示，今次市政府通過的這些調整是一種侮辱。

波特蘭租戶聯盟組織的弗里特表示失望，她認為這將會傷害那些已經難以負擔租金的人士，並指政府將房東的權益放在租客之先。他說：“我們需要的是更多的租客保護，而不是更少。”

該組織表示，取消折舊表就是破壞了該法令的主要目標。他們指出，在「公平租房」條例通過之前，有租客被迫要向房東支付數千元，讓房東將那些陳舊的電器或物件更換全新的。

有租客表示，他在同一個出租單位住了30年後，房東向他收取數千元作為更換廚房檯面的費用。也有租客被房東要求支付750元，作為更換被劃花的冰箱門。

Multifamily NW 的執行董事伊姆塞表示，政府在制定該條例時，房東們未有得到重視。她指出，由於成本增加和更大的法律責任，該法例已對很多房東造成了經濟損失。

市政府於 2020 年通過的「公平租房」條例制定了幾項新規則，旨在保護租戶和讓他們更容易租房，這規則的其餘部分仍然有效，其中包括放寬背景調查限制（不能不出租給以下人士：信用分低於500，曾被頒下法庭驅逐已超過3年、或沒有足夠的信貸歷史），在租出前72小時刊登出租廣告，和不能要求租客的收入要有每月租金的兩倍半等。





