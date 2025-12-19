市政府又要開設流浪者庇護所？！東區居民憂心忡忡

（綜合報道）波特蘭市政府計劃在東區一間教堂設立新的夜間緊急流浪者庇護所，引發周邊居民不同反應。這處選址位於東南Powell大道與東南148街附近的一處名為Imago Dei的教堂內，若順利推動，將成為市長威爾遜任內首座設於東波特蘭的過夜庇護所。

住在教堂隔壁的居民科爾特斯表示，他對庇護所可能帶來的影響感到憂心，擔心毒品、賣淫與治安問題加劇。他說，自己近日只收到市府寄來的一張簡短明信片，內容資訊有限，讓他開始感到不安。

另一名住在附近、的居民也表示，社區事前幾乎未被充分告知，既沒有說明會，也沒有電話或正式通知。她指出，當地原本就面臨流浪問題與治安挑戰，居民並非反對協助無家可歸者，而是對市府推動過程缺乏溝通與社區參與感到失望，覺得聲音被忽視。

不過，也有居民持不同看法。住在教堂對面的一位居民表示，雖然對突然得知消息感到意外，但她支持設立庇護所。她指出，許多人一方面希望解決流浪與心理健康危機，另一方面卻不願意相關設施設在自己社區，但若沒有安置空間，無家可歸者其實早已在社區中生活。

就在教堂一個街區外露宿居民也認為，新庇護所是正面的發展。他說，自己並非自願流落街頭，而是因生病住院後失去工作與住所。不過，他坦言，庇護所不允許攜帶寵物，讓他無法帶著愛犬一起入住，成為一大顧慮。

市府發言人表示，有關東區庇護所的更多細節，將在未來幾週陸續公布。附近一所蒙特梭利學校的教職員也透露，已安排於本週與市府官員會面，了解相關規劃。

根據市府資料，今年以來，波特蘭已在六處地點新增超過1,500個夜間庇護床位，作為市長威爾遜競選承諾中，透過緊急庇護所減少街頭流浪的重要策略之一。這次東波特蘭的設點，則是該政策首次延伸至市區東側。