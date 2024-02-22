市府通過緊急法令 加速清除私產上的塗鴉

(本報綜述)2月14日週三，波特蘭市政府一致通過了一項緊急法令，以加快私人房產上的塗鴉的清除流程。

該法令由市議員卡門·魯比奧提出，目的是解決近年來波特蘭市塗鴉問題急劇加劇的情況。根據該法令，市政府的規劃和永續發展局將負責加強塗鴉清除計劃，並授權法規聽證辦公室(Code Hearings Office)對塗鴉問題嚴重的私人財產執行法規，並可能對違反城市法規的房產所有人實施民事處罰。

在這項法令通過之前，市政府想要對違規不清除房產上的塗鴉的業主進行執法或處罰，要先經過繁瑣的程序，需要獲取行政令，聘請承包商進行清除，並對財產施加留置以支付費用。這項程序不僅耗費時間，還增加了塗鴉清除經費。規劃和永續發展局表示，這種執行程序在財政上沒有意義，因為它需要城市前期進行大量的財政墊資，而且也不清楚何時能從被處罰的業主那裡拿回資金，甚至不知道業主是否能夠償還。

據了解，自從規劃和永續發展局於2022年10月接管塗鴉清除計畫以來，已經清除了超過50萬平方英尺的塗鴉。然而，有些房產所有者，特別是來自外州或擁有空置建築的所有者，未能遵守城市法規，並沒有在收到警告信後的10天內清除塗鴉。

而新的法令將使塗鴉清除計劃項目負責人在嘗試了其他所有途徑後(如向房產所有者發出警告信函等無果時)，可以法規聽證辦公室提出投訴。聽證辦公室將對案件進行裁決，並可能要求財產所有者遵守法規或對其進行民事處罰。在此過程中，房產所有者將有機會在對處罰進行評估之前達到合規，並可以對任何裁決提出上訴。

計畫與永續發展局透露，自接管塗鴉清除計畫以來，已向波特蘭交通局、波特蘭公園及娛樂局以及俄勒岡州交通部轉交了大量塗鴉服務請求。在此期間，已向業主發出超過800封塗鴉清除信函。