市府計劃裁撤消防崗位 消防員集體抗議：拿安全開玩笑！ 

（本報綜述）波特蘭市府面臨高達1.63億美元的一般基金預算缺口，市長基思·威爾森提出削減開支方案後，立即引發基層反彈。5月初，大批消防員聚集市政廳外抗議，並進入議會旁聽長達3小時，強烈反對削減公共安全資源。

抗議現場氣氛緊張。消防員工會代表多邁耶直言：「我們站在這裡，是因為我們在乎大家的安全。一旦減少消防人員，就代表火災發生時，我們可能沒有足夠資源應對，這是非常危險的事。」

根據市長提出的預算方案，波特蘭消防與救援部門將面臨多項縮減，包括減少值勤消防員人數、裁減行政人員，以及縮編原本負責應對過量用藥的專責小組。

威爾森則為方案辯護，表示預算調整的核心目標是優先解決無家可歸問題，「如果能減少露宿人口，公共安全系統的壓力也會隨之下降」。他同時強調，消防部門其實是「被削減最少的單位之一」。

然而，多位市議員對此說法並不買帳。第四選區議員奧利維亞·克拉克直言：「公共安全是政府最核心的職責，如果在這方面削減，就是本末倒置。」第二選區議員丹·萊恩也表示，他過去幾年努力重建911與消防體系，「不可能眼睜睜看它再倒退」。

其中最受關注的，是位於St. Johns社區的22號消防站。若預算案通過，該站恐將失去唯一一輛可運水的消防車，意味著將無法直接撲滅火災，必須依賴周邊站點支援，勢必拉長救援時間。

第二選區議員艾蓮娜·皮特爾-吉尼警告，這樣的削減「對社區安全而言難以接受」，並指出這已不是該區第一次面臨資源縮減，「去年差點失去社區中心，今年又輪到消防資源」。

此外，「消防空班」問題也成為焦點。所謂「消防空班」，是指消防站在部分時段沒有足夠人力或設備待命。第四選區議員齊默曼表示，「一個消防站無法全天候運作，是非常令人擔憂的事」。

在如何填補預算缺口方面，也出現不同聲音。第三選區議員史蒂夫·諾維克提出，應考慮削減市議會辦公室與行政人員預算，而非第一線救援單位。他指出，波特蘭市議會的編制與經費甚至高於西雅圖與丹佛。

目前，市議會仍將在未來數週持續討論與修正預算方案。多位議員坦言，在如此龐大的缺口下，「完全不削減」幾乎不可能，但是否能避免影響第一線公共安全人員，仍是接下來辯論的關鍵。