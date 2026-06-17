市中心遊船起火5人跳河逃生

（本報綜述）波特蘭市中心威拉米特河6月14日下午發生驚險事故，一艘私人遊船突然起火，船上人員被迫跳河逃生，共有5人受傷送醫。當局表示，傷者均無生命危險，起火原因仍在調查。

事故發生於當日下午約3時，地點靠近克爾公共碼頭（Kerr Public Dock）。多名目擊者致電911報案，稱看到河中央一艘船燃起大火，船上人員陸續跳入水中。

現場畫面顯示，船上冒出大量黑煙，火勢迅速蔓延，船尾部分隨後沉入水中。附近其他船隻立即上前協助，將落水者救起並送回岸邊。

麥魯瑪縣警長辦公室表示，事故中共有5人受傷，均被送往當地醫院接受治療。當局尚未公布每名傷者的具體傷勢，但確認所有人預計都能康復。

波特蘭消防及救援局表示，位於威拉米特河畔的消防人員接報後出動，消防船21號趕到現場滅火。船上所有人均已安全撤離，救護單位也被派往現場待命。

起火船隻最終翻覆並沉入河中。消防官員正在調查火災起因，目前尚未說明事故是否與引擎、燃油系統或其他機械故障有關。

隨著夏季水上活動增加，當局提醒民眾乘船時應穿著救生衣，出發前檢查引擎、燃油及消防設備，並確保船上備有可正常使用的滅火器。發現船隻冒煙或起火時，應立即關閉引擎、遠離燃油來源並撥打911，切勿在沒有救生裝備的情況下貿然跳水。