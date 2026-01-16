市中心設立「禁區」鬧事者禁止入內

（綜合報道）俄勒岡市Oregon City自1月2日起，正式在市中心實施所謂的「民事禁區」措施，對於在市中心涉及滋擾行為的人士，警方可依法發出臨時禁入通知，要求其在一定期限內不得再進入市中心範圍。市府表示，新措施目的是遏止重複違規行為，改善市中心秩序與治安。

根據俄勒岡市警方說明，凡是在禁區內出現擾亂秩序、騷擾他人、公共場所醉酒等「滋擾型犯罪」行為，警方除可開出罰單或進行逮捕外，還可同步發出禁入通知。初犯者將被禁止進入市中心30天，若在兩年內再次違規，禁入期限可延長至90天；若違反禁入規定，則可能面臨額外罰單或再次被捕。

該禁區涵蓋俄勒岡市市中心主要路段，包括主街Main Street、99E公路部分路段，以及華盛頓街、中心街和Singer Hill Road一帶。警方指出，市中心同時包含市府、縣府及私人土地，過去僅能對單一地址發出驅離令，違規者往往轉移到隔壁繼續逗留，如今以整個市中心劃為同一禁區，可避免執法出現空檔。

警方也強調，這項措施並非針對單純在戶外露宿的無家可歸者，而是以是否實際違反法律或市政條例作為依據。公共場所吸毒等違反市政條例的行為，同樣可能被列入禁入處理。

禁區措施上路後，警方已開始實際執行。市中心日前發生一起TriMet公車竊盜事件，警方到場後成功拘捕嫌疑人並取回失物，該名嫌疑人除面臨竊盜指控外，也同時收到禁入通知，30天內不得再進入市中心核心區域。

對此，部分市中心商家持審慎樂觀態度。主街咖啡館業者表示，起初對「禁止進入公共空間」的做法感到不安，但在了解措施主要針對重複滋擾行為後，認為能為警方提供多一項維持秩序的工具，期盼能讓市中心對居民與遊客都更加安全、友善。

在不額外擴張警力、也不單純以拘捕作為唯一手段的情況下，俄勒岡市以「民事禁區」方式處理重複滋擾行為，某種程度上是在公共安全與公共空間使用權之間尋找平衡。若執行過程能維持明確標準、避免濫用，並持續與社區溝通，這類制度或可成為其他城市改善市中心秩序時的參考方向，值得觀察與評估是否推廣。