市中心引入巡邏機器人加強安保

（本報綜述）近日，俄勒岡州最大的辦公大樓U.S. Bancorp Tower引進了一名名為「羅伯特」（Rob）的巡邏機器人，以此來加強該辦公大樓的安保。

據悉，羅伯特將負責巡邏U.S. Bancorp Tower旁的停車場週邊。這款遠端控制的機器人重420磅，身高5英尺5英寸。羅伯特的任務是透過24小時、7天全天候的視訊音訊監控，為保全團隊提供支援。

羅伯特的功能是，透過視訊監控、揚聲器和對講系統，幫助保全人員更好地巡邏這一區域。負責人表示，羅伯特絕對不會變成「終結者」。他最多也就是拍拍照，不會對人產生傷害。負責人還補充說，羅伯特具備語音功能，保全團隊可以透過機器人進行監聽和交流。

據報道，羅伯特是波特蘭市中心的第一台自主安保機器人。這款機器人由加州公司Knightscope製造，成本超過1萬美元。它配備有4K品質視訊監控、360度可見度、熱成像、車牌識別技術以監測不受歡迎的車輛，以及在未授權人員進入現場時發出警報的功能。

在位於西南第5大街和西Burnside 大街的建築附近散步的人可能會看到羅伯特在人行道上巡邏。有趣的機器人羅伯特預計可以幫助市中心提高吸引力。隨著羅伯特的加入，U.S. Bancorp Tower的安全系統得到了全面的強化，未來將更有效地維護辦公大樓及其周邊區域的安全。