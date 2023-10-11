市中心多起槍擊案致兩死多傷

(本報綜述)上週末，波特蘭市中心连续發生了多起槍擊事件，造成兩人死亡，多人受傷。

10月7日週六凌晨，老城區(Old Town)發生槍擊事件，造成一男子死亡，兩人受傷。當天凌晨1點左右，波特蘭警察局中央分局的警員正在老城區巡邏，突然聽到西北第四大道和Everett街傳出槍聲。當警察趕到時，一名男子已經死亡。不久後，另有兩名男子受傷並被送往不同醫院。目前，二人正在接受治療，據信他們的傷勢不會危及生命。儘管對槍手進行了區域搜索，但沒有找到嫌疑人，調查仍在積極進行中。

另一起市中心的槍擊事件發生於週日晚上，一男子在波特蘭市中心先鋒廣場附近被槍殺，儘管採取了救生措施，但還是在附近的醫院死亡。槍擊發生在當天晚上9點剛過，具體地點為西南第5街和華盛頓街。警方趕到現場後發現了傷重不治的男子。官員稱，在護理人員到達之前，他們對他進行了心肺復甦術和其他措施，但他在醫院因傷重不治身亡。

目前，尚未有任何人因此被捕，警方呼籲任何有信息的人前來提供。

波特蘭警察協會主席亞倫·施馬茨表示：“暴力犯罪時有發生，特別是在市中心核心區域。”

據波特蘭警察局表示，波特蘭市今年迄今已發生超過800起槍擊事件，其中涉及至少48起命案。

市長泰德·惠勒辦公室表示，他們正在提供激勵，鼓勵警官加班工作，以滿足最低警员配備標準，增加街上巡邏警員的數量。

当局在一份聲明中表示：“重新補充警員是當務之急，同樣重要的是支持新任局長鮑勃·戴思考如何配置資源，以最大程度地發揮作用。”