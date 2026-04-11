市中心又一寫字樓低價售出 曾陷法拍危機

（本報綜述）波特蘭市中心辦公市場持續震盪，又一棟大型寫字樓在陷入法拍風波後被投資人低價接手。當地開發商Melvin Mark Investors聯手投資人傑夫·斯威卡德，以接近7000萬美元收購位於西南Market街200號的辦公大樓。

這棟19層、約40萬平方英尺的建築因外觀全黑，被稱為「黑箱子」，地點就在Keller劇院旁。整筆交易其實不只是買樓，還包括以約3850萬美元折價買下原本6300萬美元的貸款、收購原業主股權，以及後續翻修和租戶改善等費用。

這棟樓之所以「便宜出售」，背後其實是財務危機。貸款方Metropolitan Life Insurance Co.去年已對業主提起止贖訴訟，指出自2023年起貸款開始違約。原因之一，是主要租戶Regence Blue Cross Blue Shield縮減辦公空間，導致租金收入大減。

新買家接手後迅速穩住局面。原本縮減空間的Regence反而決定擴租，從約6萬平方英尺增加到10萬平方英尺；另一家公司也將擴大辦公空間；此外，本地會計公司Geffen Mesher也新簽約進駐3萬平方英尺。預計整體出租率將提升至85%。

這筆交易也是開發商歷來最大的一筆收購之一。投資人斯威卡德近年更是頻頻出手，去年才以4500萬美元買下波特蘭地標大粉樓「Big Pink」，還收購了旁邊的辦公樓。

不過，整體市場仍不樂觀。數據顯示，波特蘭市中心辦公室空置率高達36.9%，在全美主要城市中名列前茅。也正因如此，越來越多投資人選擇在低點進場「撿便宜」。

蒂娜·科特克表示，這筆交易是對市中心未來的一種「信心投票」，顯示復甦仍有機會。