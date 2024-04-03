巴爾的摩大橋垮塌引發波特蘭橋樑安全問題擔憂

(本報綜述)近日，馬裡蘭州巴爾的摩一座歷史大橋因輪船撞擊垮塌，早晨至少6人死亡，航道受阻多日，引發了波特蘭居民對波特蘭市的橋樑安全的擔憂。

多年來，波特蘭人都擔心該地區橋樑的狀況，本市的許多橋樑都非常古老。根據最近一份聯邦公路管理局的報告，麥魯瑪縣有87%的橋樑狀況評級為糟糕或一般。

波特蘭的交通官員迅速向公眾保證他們已經意識到這一危險並準備好了。「我們每天24小時在波特蘭和華盛頓州之間的州際橋上都有工作人員，他們隨時觀察河流，以確保我們注意到任何可能存在的危險，以及是否有船隻在河上面臨危險，」俄勒岡州交通部發言人唐‧漢密爾頓說。

「如果麥魯瑪縣的橋樑受到嚴重損壞，我們會盡快將交通從橋上轉移。本縣有災難應變計劃，會動員所有橋樑工作人員和工程師進行檢查，評估橋樑的安全性，然後才能安全地修復並重新向公眾開放橋樑，」縣交通部門工程師喬恩‧亨里克森表示。

巴爾的摩大橋坍塌事件使人們更加關注巨型橋樑結構受損後的完整性。根據最新的聯邦數據，全美至少有七座橋樑的大小和長度與巴爾的摩現已倒塌的大橋相當。這些橋樑未來很容易遭受類似的事故。這7座橋中，有兩座位於波特蘭都會區：波特蘭的聖約翰大橋(St.John’s)和連接俄勒岡州和華盛頓州的劉易斯和克拉克大橋(Lewis & Clark Bridge)，這些大橋都 由脆弱的混凝土島塔（稱為「橋墩」）支撐

聖約翰大橋是懸索橋，而路易斯和克拉克大橋是懸臂橋。它們的共同點在於強大的工程結構在支撐成千上萬輛每日通行的汽車時施加了巨大的張力。但這也意味著當承受張力的鋼構件中的一部分發生破裂時，可能會導致完全坍塌。

不過，漢密爾頓也指出，波特蘭的情況與巴爾的摩被撞壞的橋梁有所不同，因為波特蘭沒有像巴爾的摩那樣繁忙的港口交通量。波特蘭河流上很少有如此大型的船隻，如果有的話，通常會由海岸警衛隊確定，並由拖船陪同。因此，波特蘭不需要採取與巴爾的摩相同的防禦措施來保護橋樑免受船隻碰撞的影響。

漢密爾頓表示，俄勒岡州交通部對其橋樑的安全非常有信心。「我們所有的橋樑，每年都要接受兩次檢查。這是一項相當密集的檢查，」負責聖約翰大橋的俄勒岡州交通部發言人唐漢密爾頓說。「我們密切注意這些橋樑，確保沒有問題。我們無法預測未來， 但在過去的一百年中，我們幾乎沒有發生任何導致橋樑倒塌的重大問題」。