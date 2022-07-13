巴士候車亭屢遭破壞 TriMet呼籲共同維護公共空間

（本報綜述 王星編譯）據6月份統計，波特蘭約有上百個巴士候車亭受到不同程度的破壞。TriMet官員認為，這一數字表明「本市已變得越來越差。」

與過去一年比較，候車亭被損情況在明顯增加，單在6月，已有近100個候車亭遭到破壞，包括還未開始使用，沿Division街的全新候車亭。

巴士候車亭被損，讓很多乘客感到惶恐和沮喪。每天乘坐TriMet 巴士的帕西尼，在西北21街和 Northrup街拐角處的巴士站換乘，這裡候車亭所有玻璃被砸。「你甚至不能坐在裡面，因為到處都是玻璃碎和垃圾。」

每天乘坐四次公交車的科勒表示：「這樣破壞東西，令人非常沮喪。」

TriMet發言人格拉夫說：「大多數報告都是玻璃被砸。要修復這些玻璃需要花費450到1,500美元。至於修理整個候車亭，則要上萬美元，修復時間也更長。

「我們正在研究如何使玻璃及整個候車亭更難被打破。」格拉夫說。

與大流行前相比，乘客人數有所下降。但對於許多依賴公共汽車的波特蘭人來說，候車亭是一個遮風擋雨的公共空間，是至關重要，因此，需要共同維護。

乘客帕西尼說：”你覺得這座城市的環境正在嚴重惡化，情況令人沮喪，我認為已影響到我們的名聲，原來被稱為玫瑰城的波特蘭，現已變為大麻城。”