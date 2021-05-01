州長：作為您的州長，我選擇了挽救生命！ 今天新增990宗新冠確診病例 4人死
今天（30日）有15縣正式進入極高風險級別，不少商企和室內設施要再次關門。不少人士批評州長的做法過份，原因是今次情況不一樣，有很多民眾已接種了疫苗，但俄勒岡醫科大學的研究卻指出，今次的關門估計最少能在六月底前救了176條人命，而防止出現超過700名確診者入院治療的情況。
在去年一直對與病毒有關的指標有研究的格雷文博士指出，與其它州比較，俄勒岡州民在過去一年的努力，的確是有效地防止了病毒的傳播。數據已證明了這事實，是值得州民驕傲的一個成績。
但到了今個春季，情況卻有變。在過去幾個星期，本州已成為全國病毒傳播速度最快的州之一。
雷文博士指出，俄勒岡州只差3到4個星期就好了，暫時性的關門是有效的，大家忍一下，病毒傳播就能減慢下來。
格雷文博士被邀在30日的新聞會中說話，在會上布朗州長指出，越多人接種疫苗，經濟就能越快重開，而今次的關門可能只需三個星期，而最多只會到六月底。
面對著各方批評的布朗州長在新聞會中說：”按照我收到的數據，俄勒岡州只有兩條路可行。第一條，什麼都不做，袖手旁觀看著越來越多人死於新冠病。第二條，在某些縣內採取暫時性的限制措施，挽救數百條人命，並可以在未來三周內防止多達450例住院。作為您的州長，我選擇了挽救生命。”
州長估計，俄勒岡州可在六月中到六月底這段時間內全面重開。只要接種疫苗的民眾夠多，再加上基本的防疫措施，病毒傳播率就會下降，所以州長呼籲未接種疫苗的州民，不要猶疑，盡快接種疫苗，保護自己和家人。
今天（30日）的新增確診數字再度迫近一千，有990宗，和有4人死亡。住院人數有334人，其中有73人需入住監護病床，入院的確診者，18到34歲之間的人士已增加了50%。截止今天，已有超過125萬州民已完成疫苗接種。
有最多單日確診的縣有：麥魯瑪縣178宗，華盛頓縣101宗，卡加瑪士縣99宗，馬里恩縣93宗。