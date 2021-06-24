州長親臨翡翠區免費疫苗日 感謝合作機構促成這社區診所



（本報訊）布朗州長在周一，親臨在翡翠區Harrison Park 學校舉行的社區疫苗診所，並感謝多個社區組織合力促成今次的疫苗接種，讓更多少數民族更方便和更容易接種疫苗。

當日在診所開門前，已有不少民眾在學校外排隊進場，當天接種第一針的民眾均可獲得100元的禮品卡，如果您是拓荒者（Trial Blazers）籃球隊的球迷，更可獲贈T-恤、海報，甚至球賽入場券。

布朗州長到場後，向合作的機構代表感謝，也慰問現場的工作人員和到來打針的民眾，並與他們拍照留念。據了解，在開放的4個小時內，一共為195人接種了首劑疫苗。

州長在活動後發聲明說：「為要幫助全州保持健康和全面重開，最佳的方法就是接種疫苗。我們只需要有45,000多人接種疫苗就能達到全州70%成人接種率的群體免疫的目標。要走到這終點的方法就是要透過如今天我所到訪的社區診所，接觸到社區中的居民。我要感謝所有在全州不知疲倦地幫助州民接種疫苗的工作人員和志願者。」

這個東南區翡翠區的免費疫苗診所，是由以下機構聯合贊助：波特蘭校區、亞太裔聯盟（APANO）、華人服務中心、翡翠區委員會、俄勒岡醫科學院醫院（OHSU）。