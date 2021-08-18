州長要求學校領袖嚴肅對代口罩令 不要危及學生回校學習的機會

（本報綜述）在Delta變種肆虐聲中，本州學校開課在即。有監於不少來自民間對口罩令不滿的聲音，布朗州長在本星期給本州的校董會成員和校長發公開信，指出有高度傳染性的Delta變種病毒已“改變了一切”，並懇求俄勒岡州的教育領導們不要“危及”本州恢復全日制面對面教學。

距離學校開課只有兩個星期，布朗州長敦促學校領導和教師們，緊守減低病毒傳播的措施，確保學生能安全地在學校上課。她說，通過採取我們知道有效的預防措施，學校是可以保護學生的健康和安全。

布朗州長發這信的原因是：有學校領導發出令人不安的聲明和行動，表明他們不會理會州長的命令。有些學校董事會甚至已通過或正在考慮通過反對在K-12學校內要戴口罩的決議。

在公開信中，布朗州長提到，離波特蘭校區兩小時車程的Alsea校區的領導層，去信家長們，敦促他們根據《美國殘疾人法案》(ADA)為他們的孩子提出申請，免戴口罩。州長指這對俄勒岡州的父母和殘疾兒童來說是不敬，並且非常令人震驚的。

同樣的問題也在多個校董事會會議上成為焦點。周一在West Linn-Wilsonville學區的會議上，因為有幾個參加會議的人拒絕戴口罩，並在大喊大叫，迫使原來是面對面的會議要立即結束，轉到線上平台Zoom繼續。學區官員說，那些抗議戴口罩的人甚至都與學校無關。Yamhill縣的縣議會亦通過反對規定K-12學校內要戴口罩。

布朗州長表示，在這場疫情中，「什麼對學生是最好的」就是她對學校決策的「北斗星」。並且當學生在學校接受全日制面對面教學時，他們的心理、身體、行為、社交和情感健康等各方面才會得到最好的照顧。而Delta變種病毒卻危害到這些目標，以及將孩子的健康和生命處於危險之中。但是通過採取簡單有效的預防措施，我們仍然可以在今秋讓孩子們全時間回校上課。

州長要求學區不要違反州和聯邦的法律，而是要採取措施保護學生的措施——例如戴口罩。

州長繼續說：口罩不僅保護你，而且保護你周圍的每一個人，戴口罩是一種善舉。通過戴口罩，我們正在教育我們的孩子，可以在課室內互相保護。最終大家可以共同努力以確保彼此的安全。

布朗提到今年春季她曾到訪多家學校，她目睹了孩子們再次能夠跟朋友和老師在一起而“欣喜若狂”。對學生來說，戴口罩並不是一種負擔，反而是一種簡單的福利，使他們能夠在課室內與同學一起。

對於所有敵對的言論，州長指出，她聽到的主要是認為這些安全的法例是限制了個人的自由，但卻有極少數人提到個人責任的問題。

州長說：作為領袖，我們對學生和他們的未來負有重大責任。學區及其領導者的神聖責任之一是要確保孩子們的安全，我們有責任根據科學和事實做出明智的決定。無視口罩要求將使我們在去年所做的一切都“付諸流水。”

州長強調：如果沒有戴口罩的規定，delta變種病一定會在學校中傳播。

隨著本州新冠病例激增以及疾病控制與預防中心更新指南後，州長在7 月29 日宣佈全州學校的口罩令。

周三（18日）早上，波特蘭校區宣佈，所有在9月回校的職員均需提供接種疫苗的證明，成為全州首個校區有此要求。