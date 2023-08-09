州長簽發行為健康法案 輔助110法案的推行

（本報綜述）週二，科泰克州長簽暑數條法案，致力於改善本州的心理行為健康情況，藉此配合和改善110號法案（毒品合法化）的推行。她在發布會上說：“作為俄勒岡州長，我要建立一套能夠維護州民行為健康的系統。我知道，深陷毒品危機的居民，處境艱難。”

“今天是個重要的日子。我簽下的新法案標誌著在建立行為健康連續護理方面取得了進展，其中可避免飆升過高的自殺率和傷害率，減少毒品濫用帶來的傷害。”州長繼續說道。

其中旨在幫助吸毒者，支持成癮治療中心的2513號法案，州長稱之為強化110法案的新法。該法案增加了人員配備，加快資金發放的程序。該法案還將求助熱線集中處理，將人們與成癮治療服務聯繫起來。

除此之外，2395法案則擴大納洛酮（解毒劑）的使用範圍，以逆轉攝入過量鴉片類藥物所造成的影響。而1043法案則規定醫院，戒毒中心等，為出院的吸毒患者提供兩劑逆轉治療藥物。

至於第238號法案，要求俄勒岡州衛生局、州教育委員會以及酒精和藥物政策委員會制定學校課程，教導學生合成阿片類藥物的危險。

科泰克州長還批准了一項為988危機熱線設立基金的法案，以及另一項設立酒精定價和成癮服務工作組的法案，該工作組負責研究成癮治療和酒精成癮治療費用。

科泰克表示，她想為全州的民眾提供行為健康治療的機會。