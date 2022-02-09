州長發表任內最後一份州情諮文 優先透過就業 房屋 育兒助工薪家庭

（本報綜述）俄勒岡州布朗州長於上星期四發表了她任內的最後一份州情諮文，到明年一月布朗就完成她8年的最高任期。

在布朗州長這篇長達30分鐘的講話中，她用了大部分時間來講述在她任內，本州所遇到的挑戰，同時亦提到她一些政績。州長指出她必須要用積極和果斷的行動來應對疫情，採取嚴格的防疫政策，來維護社區的健康和安全，並表示如果她選擇如其他州的防疫政策，本州可能會有額外4,000 多名州民死亡。

布朗還列舉了她另外一些政績。她說：“我們將俄勒岡州高中生的畢業率提高了8%”， “雖然花了將近 30年的時間，但我們終於可以透過新的營業稅，每年為K-12學生教育籌集約10 億美元。”

州長還指出，自她在2015年上任後，俄勒岡州寄養的兒童人數大幅下降了約20%，至約5,000 人。

至於她最後一年任期的計劃，布朗州長強調重點將放在幫助工薪家庭的關鍵政策，包括就業發展和職業培訓、可負擔房屋和照顧兒童服務等。她提出了一個2億美元提案，當中包括增加對醫療保健、製造和建築行業的職業培訓，她希望立法會能批准額外的4億美元來建造更多廉租房屋。州長認為這是針對幫助工薪家庭，特別是有色人種家庭的重要關鍵。

布朗州長提到：“即使我們在疫情中失去了很多，我們仍能看到前景，我們見到機會擺在面前，我們的經濟仍是很強勁，我們必須保持繁榮。最重要的是，我們必須確保每個俄勒岡人都能感受到。為了讓本州成功轉型和變革，我們需要振興較為落後的社區。”

州長說：“在我擔任州長的最後一年，我將每一天、每一刻都視為一次新的機會為俄勒岡州的工薪家庭做出大膽的措舉。我承諾會為俄勒岡州建立一支強大的勞工隊伍，通過提供兒童照護服務，讓父母可放心上班。我將召集我的同事再次對可負擔房屋進行重大投資。這三項投資

共同確保每個工薪家庭都能茁壯成長。”