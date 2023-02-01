州長用1.3億元解決露宿者問題

誓要在一年來大減露宿者數目 （本報綜述）科泰克州長在1月９日宣誓就職後，立即就宣佈本州進入 “露宿者緊急” 狀態，到第二天就火速簽署三項行政命令，同時要求州議會撥款1.3 億美應對本州嚴峻的露宿者問題。她更承諾要在今年內幫助最少1,200名露宿者結束流浪街頭的生涯。

州長公佈了她如何運用這1.3億元來解決露宿者問題。她計劃用5440萬元，以預付租金援助形式租下600套空置房屋以及其他方法，協助1,200名露宿者獲得房屋安置。當中包括向業主們提供獎勵和擔保。

根據最近的調查數字，目前本州最少有11,000戶無家可歸家庭，單在麥魯瑪縣，已有超過3,000戶。

此外，州長計劃用3360萬元幫助正在無家可歸邊緣的近9000戶家庭，避免他們要流浪街頭。她又計劃花費2380萬元增加600張低設防的庇護床位，以及僱用更多的住房導航員，協助露宿者早日找到住屋。

科泰克州長在新聞稿上表示：“無家可歸的俄勒岡人現在需要救濟，而社區需要支援才能向這些人提供所需的救濟。”

在新聞發布會上，科泰克說她與立法領導人進行過對話。

參議院共和黨發言人阿什莉.昆茲( Ashley Kuenzi) 表示，本德市的參議員蒂姆.諾普( Tim Knopp) 上週早些時候與州長進行了“富有成效的對話”。

諾普在新聞發佈會上說：“我們進行了一次很好的對話，主要集中在住屋問題上，”“我們進行了很好的思想交流。 她正在整理她的住屋政策議程，並要求我們提供一些人選出任她的住房諮詢委員會委員。這就是合作、兩黨合作應有的態度，我們希望這種情況能繼續下去。”

來自萊克奧斯威戈(Lake Oswego)的民主黨參議院議長羅伯瓦格納(Rob Wagner)在一份聲明說：感謝州長帶著清晰的願景和行動計劃上任。他說：“參議院已準備好配合。 我們正在迅速行動，考慮到科泰克州長的提議，連同本政府的專業知識和優先事項，為俄勒岡州州民帶來立竿見影的成果。”

眾議院議長丹·雷菲爾德(Dan Rayfield)表示，眾議院民主黨人同意“必須迅速採取行動”，而立法人員已開始審查計劃。他說：“我們的第一反應是，州長的要求與我們一直在審查的住房投資計劃，存有很多一致性的價值觀和做法。

州長的1.3億美元要求，只是今年立法會針對住房和露宿者危機預算計劃的一部分。

而在科泰克州長簽署的行政命令中，她要求州政府在未來10年內，每年建造36,000套新房，以緩解本州的住房短缺問題。 她還要求州的各部門要優先處理可減少無家可歸者數目的項目。

在周二，科泰克州長已宣佈增撥300萬元作為租金援助，幫助面臨無家可歸的人士。國會議員布盧梅瑙爾(Earl Blumenauer)認為這筆撥款可以說是及時雨，因為目前本州的租賃市場,正是過去幾十年來最緊張的時候, 撥款正好能幫助更多人繼續有屋住。