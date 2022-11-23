州長特赦45萬名大麻罪人士 免除超過1,400萬元罰款

（本報綜述）周一俄勒岡州布朗州長宣佈，她將特赦全州約45,000名過去被判藏有大麻罪的人士。州長今次的決定，同時免去涉案人士超過1,400萬元的罰款和費用。

適用於今次特赦程序的人士是在2016年之前，因持有一盎司或更少大麻而被定罪的案件，只要涉案人士年滿21歲或以上，而身上懷有毒品是唯一的指控，並且沒有受害人。

州政府官員表示，特赦將刪除47,144人因持有少量大麻而被定罪的記錄，“為成千上萬原本因有犯罪記錄而影響尋找工作、住房和教育等機會的人士消除障礙。”

官員強調，今次的特赦並不包括與大麻或其他受控物質有關的任何其他罪行。

布朗州長表示，俄勒岡州民不應該因為做了一些先前不合法，而目前已合法多年的事情而要面對不穩定的住房情況、以及就業和教育的障礙。州長說：”我的特赦將消除這些困難。”

“我們是一個會給人第二次機會的州和國家。 今天，我在採取措施糾正俄勒岡州在個人持有大麻方面存在的缺陷、不公平和過時的刑事司法系統的錯誤。”布朗州長繼續說。

本州的國會議員朗。懷登對州長的特赦行動表示歡迎，並指出這是：絕對需要的。 他又稱讚州長適當地使用她寬大的權力，並希望其州的州長和立法機關能仿效這做法。 朗。懷登說：「美國人民一直以壓倒性的支持大麻法例的改革，現在是國會採取行動，在聯邦層面撥亂反正的時候了。」他表示在未來，他會繼續推動大麻的改革法。