 州長成立小組 提高學童識字能力

（本報綜述）科泰克州長上任後，一直關注本州教育，屢次提到要提高幼童的識字能力。上週四，州長宣佈將成立『早期識字教育者準備委員會』（Early Literacy Educator Preparation Council）來製定建議，以提高小學教師在準備閱讀和寫作教學的門檻。預計這委員會將由今夏開始工作。

州長將會指示這委員會製定建議，提高『教師標準和實踐委員會』（TSPC）用來批核小學教師的準備計劃和對小學教師的認證標準。TSPC將使用新的建議來採納下學年的新規則。

科泰克州長說：“識字是學習的基礎，但至目前，有太多的學生在學習上沒有得到適當的支援和經驗，我們可以而且必須做得更多，讓新的教師們，為教導每個學生閱讀和寫作上做好準備。”

“委員會將由不超過20名成員組成，包括教師、小學領導、教育準備計劃的代表、早期識字專家、教師以及來自俄勒岡州眾議院和參議院的兩黨任命。

委員會要在於12月15日之前提交建議。這些建議必須符合俄勒岡州教育部針對幼兒園至五年級的早期識字框架的政策。教學必須立足於對文化敏感的教學實踐，基於閱讀和寫作科學的研究，並為殘疾學生和新興雙語學習者設計。

州長正在草擬法案，動用1.4億元來支援這目的。

州長這舉，獲得了立法人員的贊賞。