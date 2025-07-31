州長市長齊上陣 會見建商促房產開發

（本報綜述）俄勒岡州州長蒂娜‧科泰克與波特蘭市長基斯‧威爾森計劃於今年秋季親自會見房地產投資者，主動推廣波特蘭的投資環境，期望重建外界信心，吸引資金投入住宅開發，扭轉持續低迷的建設現狀。

經濟學家指出，波特蘭必須加快住房建設才能控制生活成本。然而，自2020年“黑命貴”運動已經大規模遊行示威事件後，波特蘭在外界的投資形象受損，不少資金撤離，導致建設項目減少。根據數據，2024年底波特蘭僅有1,600多套住房在建，為2011年以來最低水平，本地顧問公司ECONorthwest預測今年開發速度仍會放緩。

州長表示：“我們正面臨供應問題，解決它至少需要十年時間，而現在正是這十年計劃的起點。”她強調，這次由州長和市長共同出面招商，是為了向市場傳達一個明確訊號：波特蘭渴望投資、需要開發。

為鼓勵建設，波特蘭市議會本月通過免除未來三年新建住宅系統開發費的決議。這項費用原本用於道路、公園等基礎設施建設，但長期以來被開發商認為是增加成本、抑制投資的因素。科泰克稱讚該政策“速度快、方向正確”，有助釋放市場信心。

此外，科泰克還簽署了多項住房法案，內容包括：擴大2019年通過的土地使用改革法，推動聯排別墅、雙拼、三拼住宅建設；創建支持新住房所需道路和管線的州級基金；建立預先審批的標準化設計方案，加快建築許可流程；撥款2,500萬美元支持模組化組合屋。

科泰克指出，這些措施將使更多中等密度住宅出現在城市增長邊界和州內未建制地區，並鼓勵建商採用更靈活的產品結構。

近年來波特蘭的投資吸引力急劇下降，在美國城市土地學會（ULI）發布的地產前景調查中跌至全國81個大都會區的第80位，也就是倒數第二！投資者的觀望態度直接影響了資金來源，而這些資金正是住房開發的重要支柱。

科泰克與威爾森認為，只有正面向投資者解釋波特蘭當前的政策環境和發展潛力，才能扭轉信心頹勢。她表示：“我希望確保波特蘭在投資市場上仍具競爭力，這不僅是招商，也是長遠住房供應戰略的重要一步。”

州長與市長此次的“聯合招商”被視為波特蘭近年來最積極的市場行動之一，目標是讓建商重返波特蘭市場，為未來十年住房供應奠定基礎，並緩解不斷上升的生活成本壓力。