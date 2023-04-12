州長對波市和麥縣的露宿者計劃感到“失望” 有意扣起撥款





（本報綜述）州長蒂娜·科泰克(Tina Kotek) 在競選時已承諾要解決俄勒岡州的露宿者危機,並在上月簽署了一項2億美元的資助計劃, 目標在年底前用於安置1,200戶家庭並建造600多張新的庇護所床位。州長在週一公佈第一輪獲得撥款的各市和縣名單時,竟決定暫緩發錢給問題最嚴重的波特蘭市和麥魯瑪縣,原因是他們沒有好好的計劃。

科泰克州長表示，波特蘭市和麥魯瑪縣政府在申請時，未能清楚地解釋如何使用這筆州政府資金去解決問題。

州長說，她很驚訝本州人口最多的縣和市的官員，露宿者問題持續多年，竟無法清楚地說明如何運用州的資金來解決這個問題。科泰克說：“老實說，我非常失望。”並表示在他簽名落實批出資金之前，他們必需要整理好整個計劃。

今次公佈的撥款，定在今個月底到位，這時間比正常情況下來得要早，因為地方政府通常要等到7月1日，新財政年度開始才會推出新資金。新成立的多機構協調小組（MAC）將負責監管資金和提供緊急護理服務。該小組成員包括來自公共房屋局、當地的露宿者機構、收容所開發商和業主協會等人員。

“俄勒岡人要求採取緊急行動和問責制。這就是為什麼這筆緊急資金與具體的地方行動計劃掛鉤，這些計劃將減少無家可歸的人，”科泰克州長在一份聲明中說。“該州將繼續提供技術援助並與當地社區合作，以確保這筆錢能真正用得其所。”

跟波特蘭市和麥魯瑪縣的官員多次會面後，州長表示她仍有很多疑問。例如：誰負責那些開支？錢從哪裡來？市政府負責什麼？縣政府負責什麼？

儘管科泰克州長仍有顧慮，但她說她暫時批出波特蘭市和麥魯瑪縣的撥款，並承諾會幫助解決一些一直存在的問題。至於卡加瑪士縣，州長說，他不相信他們有能力可以擴大庇護所的容量，因此她拒絕提供資金。

說到萊恩（Lane）縣，州長指該縣提供的計劃書非常詳細，也清楚說明如何使用這筆撥款，他們有強大的合作夥伴關係。

麥魯瑪縣的計劃書，內容沒有足夠具體的細節，州長表示將繼續幫助他們完善他們的計劃。

波特蘭市和麥魯瑪縣政府如要如期在4月底獲得撥款，必需在4月28日之前向州長提供詳細信息。科泰克州長舉例：『在麥魯瑪縣的計劃書中，提到要購買100個小房子，但我們需要知道放在哪裡，以及所需的營運費用是多少。在發放這筆錢之前，他們一定要提供更多這方面的細節。』

波特蘭市長，麥魯瑪縣長在周二下午立即與科泰克州長會面，商討該如何修改計劃書。惠勒市長表示，在遞交計劃書前，他沒有機會看過，而他公佈要設立三個大型戶外庇護場的項目並沒有放在該計劃書內。州長指出這筆錢的一個要求是可居住性標準，所以是不會資助購買帳篷的，但會資助小房子。這剛好切合市場早前宣佈的第一個戶外庇護場所需的。

麥縣縣長佩德森在她所發的聲明中說：市政府和縣政府在這份計劃書是一致的，我們會合作，為這計劃提供更詳盡的資料，配合州政府的要求。

根據州長在週一公佈各市和縣獲得的撥款如下：

麥魯瑪縣：獲批1820萬美元，用於安置275戶家庭，並建造138張庇護床位

萊恩縣：獲批1550萬美元，用於安置247戶家庭，並建造230張庇護床位

俄勒岡州中部：獲批1390萬美元，用於安置161戶家庭並建造111張庇護床位

馬里恩縣和波爾克（Polk)縣：獲批1040萬美元，用於安置158戶家庭並建造79張庇護床位

傑克遜縣：獲批880萬美元，用於安置133戶家庭，並建造67張庇護床位

華盛頓縣：獲批800萬美元，用於安置121戶家庭，並建造61張庇護床位

卡加瑪士縣：獲批440萬美元用，於安置130戶家庭。

州長在他的一份聲明中說：“我要感謝所有挺身而出幫助推動這項工作的人——包括一直在努力工作以確保我們有可靠計劃快速分配這些應急資金的州和地方級別的工作人員。”. “僅此一項目並不能解決這場危機，但這是我們努力的首筆付款。它將建立新的、有成效的基礎設施，我們需要在明年解決無家可歸問題。”