州長對殺人兇手減刑引發批評

（本報綜述）早前俄勒岡州布朗州長給予一名殺人犯減刑，她的做法，引來了警界和法律界的批評，但州長將她的做法與拜登總統日前對78名囚犯進行特赦和減刑相比，儘管總統針對的都是非暴力犯罪。

今次的案件主角是赫德奎斯特，他在17 歲時因謀殺Nikki Thrasher而被判終身監禁，不得假釋，現今他已是45歲。當時他在道格拉斯縣巡迴法院被判有罪。道格拉斯縣治安官漢林周二在一份聲明中說：“布朗州長今次的減形實在是不負責任和令人震驚。”

布朗州長在社交媒體上回應：“青少年，即使是那些犯下可怕罪行的人，他們也有獨特的成長和改變能力，”，她讚揚拜登的行動，並補充說：“我們是一個有第二次機會的州和國家。”

美國最高法院在2012年的一項裁決中表示，只有罕見的、不可挽救的少年犯才能終身監禁，但這只適用於聯邦案件。

根據華盛頓特區的量刑項目（Sentencing Project）的說法，大約有20多個州已經禁止判處青少年終身監禁，不得假釋，該項目倡導要對罪犯作出人道處理。由民主黨主導的俄勒岡州立法機構在2019年通過了這樣的法律，但州最高法院裁定它不具有追溯力。

赫德奎斯特的減刑事件引發了共和黨的批評，指布朗在處理罪犯問題上態度軟弱。

俄勒岡州參議院共和黨領袖克諾普（Tim Knopp）週二表示：“與許多其他人一樣，這案件的案情令人髮指且殘酷。”“州長繼續讓暴力罪犯出獄，而多數民主黨人更保持沉默。”

然而，布朗說她拒絕了大多數減刑請求。

布朗說：“減刑是我為那些已經證明他們在生活中做出了令人難以置信的改變，以改過自新、為自己的罪行承擔責任並致力於使社區變得更美好的人保留的一項行動。”

布朗的發言人梅拉說，赫德奎斯特被關押在西林的俄勒岡州立監獄中，他在過去20年是一名善終服務的義工。他在2019年參加了監獄寫作比賽，以照顧垂死的囚犯為題，結果被授予“回憶錄中的榮譽獎”。

布朗州長指責“幾名地區檢察官”利用今次事件引發公眾恐懼來獲得政治分數。 她說，獲得減刑的人證明他們已經改過，對公眾構成的風險很低。

今次赫德奎斯特的減刑條件包括終身監督和GPS腳踝監測至少六個月。如他違反任何條款，州長可以隨時撤銷他的減刑。

據報導，布朗自2015 年上任以來，已批准1,148 次減刑，其中963次是為了減少新冠病毒在監獄中的傳播。 此外，還有 41名曾協助撲滅山火的囚犯，72名在少年時犯罪並被判處15年以上徒刑的囚犯。布朗還赦免了63 名囚犯的罪行。