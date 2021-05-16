州長宣佈可不戴口罩後　商戶變得無所適從



（本報綜述）布朗州長在周四跟隨美國疾控中心（CDC）宣佈，即日起所有完成最後一劑疫苗兩周後的人，可以不再需要戴口罩，也不再需要保持社交距離，可安全恢復正常生活。州衛生局在周五的新聞會中提到，商舖可能需要查看客人的疫苗卡，確定客人已完成疫苗接種，這話一出立即引起商舖擔心，要求客人戴口罩就怕惹怒客人，不用客人戴口罩又擔心員工和客人的安全。

州衛生官員表示，州政府會商討政策來監管這問題，不排除客人要展示疫苗通行證才能在商舖餐館內不戴口罩。

按目前本州的新冠病毒風險框架，全州均要求民眾在零售店內戴口罩和保持距離。預計州衛生局會根據CDC最新指引而更新規定。

不單是商舖感到無所適從，就連麥縣的衛生專家維恩斯博士也感到混亂。她說，我們還未收到正確的指引，並表示不會支持疫苗通行證的建議，因為這會引申出很多執行和公平方面的問題。

州傳染病學家西德林格博士在周五的新聞會中就提到商舖可能要有查看疫苗卡的系統，或是設疫苗通行證。

西德林格博士認為商舖要有查看疫苗卡的系統，打了疫苗的證明是非常重要的，為了配合疾控中心的最新指引，不戴口罩的人士必需已完成接種疫苗兩星期。

本地多家連鎖店，如Fred Meyer、Safeway、Albertsons、New Seasons、QFC、Home Depot、Macy’s等均宣佈要求客人繼續戴口罩 。

但全球最大的零售店Walmart、Costco和Trader Joe 在周五宣佈已完成接種疫苗的客人無需戴口罩入內購物，除非州政府有此規定。

Walmart 表示，打完針的客人可不戴口罩，而打完針的員工則由下周二起才不用戴，該公司更給予能證明已打針的員工每人75元，以作鼓勵。至於Costco和Trader Joe表示，不會要求客人出示打針證明，但員工仍然要戴口罩。

對於不用出示打針證明，有民眾認為單靠個人的誠信似乎太危險了，最怕就是有人無打針又不戴口罩。有店家表示，周四晚已有客人拒絕戴上口罩。店家們都希望民眾能珍惜現時的成果，在過去一年多是經過大家努力抗疫，經歷萬難才有今天的。

州衛生局今天（15日）公佈的新增確診病例有751宗，3人死亡。有最多確診病例的是麥魯瑪縣158宗，華盛頓縣93宗，Deschutes 縣93宗，卡加瑪士縣92宗。