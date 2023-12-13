州長宣佈免除未支付的交通費用和法庭罰款

(本報綜述)俄勒岡州州長蒂娜·科特克于12月5日週二簽發了一項行政命令，免除了約一萬人的未支付交通費用和法庭罰款，以便讓這些人可以重新獲得駕照。

州長表示，因欠款而暫停駕照的做法「對鄉村和低收入居民來說造成的傷害是不成比例的」。此次被免除罰款的對象，為在2022年免除令中本應該被免除，但不慎被遺漏的居民。

早在2020年，俄勒岡州議會就通過了4210號法案，禁止因未支付交通罰款而暫停居民駕照。需要註意的是，此次行政命令免除的罰款中，並不包括與交通犯罪有關的罰款或應付給受害者的賠償性罰款。

在2020年通過4210號法案之前，如果駕駛員因輕微交通違規被罰款而無法支付罰金，他們的駕照可能會被暫停。新的法案通過後，大多數情況下未支付交通罰款也不再會導致駕照被暫停。然而，這一措施並不具有追溯性，對於那些在新法案通過之前，已經因未支付罰款而被暫停駕照的人，新法案並沒有提供直接的恢復駕照的機會。

俄勒岡法律中心表示：「駕照暫停會使已經低收入的人陷入更難擺脫的債務旋渦中。」

據州長辦公室的新聞稿稱，免除的罰款和費用中，大多數被視為無法收回的債務。大部分債務已經三年或更長時間未支付。該命令免除了俄勒岡州地方法院案件中約600萬美元的罰款。目前不清楚從俄勒岡州市政和司法法院免去了多少罰款。

在布朗發佈她的免罰命令之後，俄勒岡法律中心製作了一段視頻，解釋了免罰命令的作用以及如何在符合條件時恢復駕照。俄勒岡DMV還製作了專門網站解釋如何申請債務寬免。您可以訪問以下地址了解詳情：https://www.oregon.gov/odot/DMV/Pages/Fine_Remittance.aspx。