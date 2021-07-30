州長宣佈下學年所有學生均需戴口罩 今天新增確診有1,026宗

（本報綜述）布朗州長星期四宣佈，全州所有K-12年級的學校，均須在下學年開校前實施室內戴口罩的規則，並指這與美國疾控中心早前的建議相同。

布朗州長表示，她的首要任務是確保孩子們能夠在今年秋季安全地恢復全日制面對面學習，每週5天，並且盡量減少干擾。由於許多孩子仍然沒有資格接種疫苗，因此為了保障上課中孩子們的安全，戴口罩是最有效方法，從而給予孩子們一個最合適的學習環境。

州長說：“政府在要求民眾在室內公共地方戴口罩的同時，也會繼續努力為更多人接種疫苗，以便我們最終能夠一勞永逸地戰勝這種病毒。至目前為止，疫苗仍然是保護自己和家人的最有效和最好的方式。”

州長在回應記者的提問時指出，在目前，她不支持全州強制性戴口罩的法例，因為這樣的做法不會鼓勵未接種疫苗的人接種疫苗。

全州最新的住院數字是274人，比起去年州長決定推出全面防疫限制時只差26人。有民眾關心州長會否推出新一輪防疫限制，州長表示，政府決定採取一個更社區化的形式，由縣政府和衛生機構決定什麼對他們的社區最有利。

州長已建議所有州民，無論已接種疫苗或未曾接種疫苗，在室內均需戴口罩，並正在參考加州和紐約市政府的做法，考慮強制所有州政府僱員接種疫苗。

至於目前本州的法例並不容許強制醫療人員接種疫苗，州長表示不排除召開州議會，更改法例。

波特蘭惠勒市長亦正與市政府人員計劃，要求市政府僱員必須接種疫苗，否則要每星期進行病毒檢測。市長表示，這樣做法將確保政府僱員不會在上班時將病毒傳給別人，特別是在目前確診病例再次上升的情況下。

早前惠勒市長已提出過強制政府僱員接種疫苗的想法，但被指為背了該市的核心價值觀，和會造成系統性種族主義的創傷。然而，市長表示，過去幾天發生了很多變化，包括疾病控制中心的新指南。

一旦計劃有定案，將在市議會投票通過才正式實行。目前市政府要求所有進入市政府物業範圍內的人，均須戴口罩。波特蘭市政府的公務員人數有超過7,300人。

今天（29日）的新增確診病例有1,026宗，6人死亡。有最多新增確診的是Jackson縣111宗，Umatilla縣110宗，麥魯瑪縣95宗，卡加瑪士縣69宗，華盛頓縣60宗。