州長宣佈 最遲6月30日全州重開
布朗州長周五（25日）宣佈，本州最遲將於下周三（30日）全面重開，如在未來數天的任何時間內，只要一達到70%疫苗接種率，全州就馬上重開，屆時所有商企的客量和社交距離限制會立即被撤銷。
俄勒岡州經過15個多月實施疫情限制後，終於見到光明。州長在去年3月頒下疫情緊急令，並一直延長到6月30日。布朗州長在周五的新聞會中說：這是俄勒岡州的關鍵時刻。
州長今次的決定跟早前不一樣，早前設下死線，要有70%接種率才會重開，但現時則不論會否達到70%，最遲會在6月30日全面重開。
州長設下70%的門檻一直受到商界的抨擊，特別是目前非常貼近這門檻時。上周，商界人士就紛紛要求州長放棄這門檻，並表示目標已在望，催促州長早日重開。
周五州長表示，本州所接種的疫苗劑量，已為俄勒岡州重啟經濟做好了足夠的準備。
雖然所有疫情的限制即將被撤銷，風險級別也不再有，但州民仍要遵守聯邦政府的口罩規定，包括，在機場、公共交通工具和醫院診所等地方，仍需要戴口罩。
截至周四（24日），全州的接種率有68.9%，還差35,300人接種首劑疫苗就能達標。而周四的接種人數只有2,915人，比上一周的5,362人為少。雖然州政府祭出百萬獎金，多個縣又加碼送出現金獎，更用100元購物卡來吸引更多人，但效果似乎未如理想，打針人數每天都在下降。
目前全州有半數以上的白人已接種了疫苗，但拉丁裔社區和黑人社區則分別只有37%和39%是接種了疫苗的，州政府計劃在8月底前，為80%有色人種接種疫苗。
州長同時頒下最新的行政命令，撤銷早前五項防疫措施，包括口罩和幾項對商企的限制和各縣的風險級別。說到學校，州長將決定權交到學校的手中，因為這與學生的健康和安全攸關，但會在未來為學校定出新的安全指引。
今次的行政命令中，州長仍保留一些緊急權利，方便求助聯邦政府時能彈性處理情況。州衛生局長艾倫指出，由6月30日起，抗疫工作再不是由州政府領頭，屆時縣政府要負責所有包括追蹤病毒接觸者，口罩和社交距離等措施，疫情爆發處理和鼓勵民眾打針等，州政府就要退居在後，繼續支持有需要的縣城。同時州政府亦不會每天公佈確診數字和其它數據。
近來，傳播力非常強的 delta變種病毒，已成為了多個州的主要感染病毒株，有人擔心本州在現時重開，加上能減低病毒傳播的口罩和社交距離均被取消，這為delta變種病毒製造了傳播的環境，到時肯定確診數字會回升。
州長未有提到在甚麼情況下她會再次實施限制，但表示，州政府會繼續留意本州的新冠病例住院率。州長說：有這樣高的疫苗接種率，她希望不需要重來一次。