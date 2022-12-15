州長再特赦17名死囚

（本報綜述）周二（13日）布朗州長宣佈將17名死囚的判刑改為終生監禁且不得假釋。州長同時亦強烈譴責和否定死刑。

在布朗州長在聲明中說：“自2015年上任以來，我一直暫停執行俄勒岡州死刑的規定，因為死刑既不正常又不道德。今天，我們不會再有任何人在這個州服死刑並面臨死刑。這是許多俄勒岡人共有的價值觀”。她更提到，州政府是“不應該處決人”，即使他們犯下可怕的罪行，導致定罪和被判死刑。

州長亦表示，當其他囚犯表現出“非凡的成長和康復”，她都會為他們減刑。而她認為她的決定“反映出人們承認死刑是不道德的。這是一種不可逆轉的懲罰，不允許糾正；浪費納稅人的錢；不會使社區更安全；不能也從來沒有得到公平公正的處理。”

州長指出，儘管俄勒岡州的死刑仍然有效，但立法機關在2019年通過了法案，幾乎廢除了死刑。

自1997年以來，俄勒岡州就沒有處決過囚犯。2015年，布朗在成為州長後首度召開記者會時表示，她將維持前任州長基茲哈柏（John Kitzhaber）暫停執行死刑的做法。

俄勒岡州眾議會少數共和黨領袖布里斯－艾佛森（Vikki Breese-Iverson）指責布朗「欠缺負責任的判斷力」。他在聲明中說：「布朗州長再一次跳過州民和立法機關，私自採取行政行動。她沒有考慮到受害者和家屬在未來數月甚至數年將受到何種影響，便做出這決定。民主黨人一直選擇支持罪犯而不是受害者。」

在俄勒岡州的歷史上，死刑曾四次成為該州的法律。選民曾兩度推翻它，但均被俄勒岡州最高法院否決。它在1984年再次成為法律，但直到1996年才根據現行法律執行了第一次死刑。

目前，美國已很少執行死刑。數據顯示，截至2022年11月1日，50個州中有37個州已經廢除死刑或至少在過去10年內沒有執行過死刑。

布朗州長在周二的聲明說，被判以死刑的囚犯動輒等上數十年才被處決，這段期間，受害者也經歷著「痛苦和不確定性」。她說：「我希望透過這樣的減刑，來讓這些案件朝塵埃落定跨出一大步。」

布朗將繼續擔任俄勒岡州州長，直到蒂娜．科特克(Tina Kotek) 於2023年1月9日宣誓接替她。在競選期間，科特克表示，她將繼續暫停執行死刑。