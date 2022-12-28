州長再特赦 放生7000名被吊銷駕照人士重發駕照

（本報綜述）即將卸任的州長凱特·布朗，繼續利用職權放生被罰人士，將近 7,000 名在 2020 年 10 月 1 日之前，因未有交罰款而被吊銷駕照的州民，恢復他們的駕照。

州長此舉，免除了這 7,000人超過 180 萬美元的未付的法庭費用和交通違規罰款。因此而被吊銷駕照的州民，可立即到車管局DMV重領他們的駕駛執照。

州長辦公室在一份新聞稿中表示，此舉旨在消除對低收入俄勒岡人和無力支付罰單的有色人種造成不成比例影響的交通違規行為。

2020 年，布朗簽署了第 4210 號眾議院法案，該法案禁止因未繳納交通罰款而吊銷駕駛執照的做法。布朗州長的命令僅適用於該法律於 2020 年 10 月 1 日生效前有交通違規行為的人。

州長在一份聲明說：無力支付交通罰款不應剝奪一個人合法開車上班、上學、就醫或到其它地點的能力，我們知道，因未支付交通罰款而吊銷駕駛執照是一項極糟糕的公共政策——這是不公平、無效率，並且使低收入的俄勒岡人更難取得成功。 ”

布朗的命令不適用於涉及輕罪或重罪的交通違規案件。它也沒有取消法院下令對受害者的賠償和補償性罰款。該命令並不適用於與未支付罰款無關的公共安全相關原因而被停職的司機。

民權倡導者稱讚州長的做法，稱有必要結束傷害無力支付交通罰款的人的系統性歧視。

美國公民自由聯盟 (American Civil Liberties Union) 董事桑迪·鐘 (Sandy Chung) 表示：“有色人種不成比例地成為交通執法的目標，這意味著有色人種因無力支付罰單而被吊銷駕照的情況更為普遍。 與更富有的白人相比，他們更有可能陷入債務、懲罰和自由受限的循環。”

總部位於尤金的非營利組織 Sponsor 的執行董事所羅門一直幫助犯罪的人，他說這將幫助離開監獄的人找尋工作。他表示，釋囚人士能否成功地重拾新生，最重要因素之一是找到一份穩定的工作。

州長辦公室表示，已經庭審的人士應該能夠在幾週內可恢復駕照。至於那些經俄勒岡市法院和司法法院的案件，可能需要幾個月的時間。