州長再向學校下命令　要求教職員必需接種疫苗

（本報綜述）本州的學校開學在即，為了保護學生的安全，19日布朗州長再次頒令，要求全州教職員及學校的義工，必需在10月18日前，或是美國食品及藥物監管局批准使用疫苗後的6個星期內，完成疫苗接種。

早前州長曾說過：學校的防疫措施交由各自校區決定，之後卻二度頒令，先是學校的口罩令，今天是學校教職員和義工們的疫苗令，但未有要求12歲及以上學生接種疫苗。

布朗州長在周四早上的新聞會中說：「新冠病毒正在威脅著學生，而我們必需要保護他們，因為學生需要在學校的課室內上課學習，這是為何我願意作出這決定及承受各方抨擊的原因。」州衛生局的數據顯示，越來越多18歲以下的年輕人確診，佔確診病例的12.7%。

在新聞會上，布朗州長亦宣佈醫護人員同樣必需在今秋內完成疫苗接種，不能再選擇用病毒檢測代替。

俄勒岡州護士協會其後發聲明，承認這將會提高醫護人員的疫苗接種率，但有可能反對接種疫苗的醫護人員離開，這對原來已是人手嚴重不足的醫護行業帶來更大的壓力。

今次布朗州長對教師的決定只適用於K-12而不包括大學在內，但州長表示不排除有同樣的安排。

在整個疫情大流行期間，州長的決定一直受到批評。

州長在暑假時表示，口罩要求將交由學區決定，但在7月底卻宣佈，無論接種疫苗與否，學生和學校工作人員必須在教室內佩戴口罩。這口罩令已成為全州各學區董事會會議上的主要議題，多個學區會議均見到大批家長出席，並作出猛烈抨擊。

在周二晚舉行的一場答問會中，州衛生局和州教育局表示，拒絕戴口罩的學生將不能回校上課，校方只能為他們安排網上授課，但歡迎他們隨時戴上口罩回校上課。有家長指，這形同是處罰學生，只因為他們不戴口罩而剝奪他們在學校環境下學習和與同學交往的機會。

布朗州長上周還堅持不會要求教育工作者接種疫苗，並把決定權交給學區的領袖。但今天卻出爾反爾，她說：由於本州醫院病床已有人滿之患，現在就需要採取行動。至目前，全州93%醫院床位已滿，94%監護病床亦已住滿。衛生局正想辦法增加床位和人手。

19日州衛生局發佈的數字再破紀錄，單日新增病例有2,971宗，住院人數845人，有226人需入住監護病床；並預料到9月，住院人數會破千到1,075人。州衛生官員表示，有數家醫院已完全或幾近沒有床位了，醫生和護士已要痛心地在病人中選擇救誰。州衛生局的艾倫局長說：“我們的醫療保健系統正處於崩潰的邊緣”。

本周早些時候，布朗州長已宣布派出1, 500 名俄勒岡州國民警衛軍到多家醫院內，協助工作已超出負苛的醫生和護士。

聯邦緊急事務管理局亦已派出了24名緊急人員在俄勒岡州南部和中部的六個急診室內幫忙。其中有14名人員被派往本州疫苗接種率最低的傑克遜縣（Jackson）和約瑟芬縣（Josephine），這兩縣有最高的人均確診率。醫療專家們希望民眾能做出正確的決定：接種疫苗。