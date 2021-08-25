州長再下全民口罩令 周五起戶外戶內均要戴口罩

（本報綜述）布朗州長在周二，再一次頒下口罩令，由8月27日起，不論打了疫苗與否，所有人士在不能保持社交距離的情況下進行戶外活動，必需要戴上口罩。

今次的頒令主要針對未能保持社交距離的戶外情況下，例如大型的戶外活動。但不適用於短暫的相遇，例如行山時遇上朋友等。雖然也不適用於私人住宅的戶外聚會，但州長強烈建議來自不同家庭的個人，在不能保持距離的情況下聚會，仍是要戴口罩為佳。

布朗州長表示，今次再頒令是因為近日嚴重肆虐本州的Delta變種病毒，令到本州的確診病例和住院等數字處於疫情以來的最高水平，而口罩是一個最簡單又最有效，立即可防止病毒傳播，保護家人朋友的防疫措施。

州衛生局公佈本州周一的單日新增確診病例有2,804宗，死亡人數有30人。死者年齡由31歲至95歲。

而周二的住院人數已到1,000人，比前一天多出63人，有283人需入住監護病床，這數字比前一天多出30人。全州的監護病床只剩下7%的45張，普通病床亦只有9%的369張。

州衛生局的西德林格博士說：「今天報告的1,000名新冠病人住院治療，這是俄勒岡州與自疫情以來一個嚴峻的里程碑。這代表有1,000人需要遠離家人，留在醫院以得到已經是精疲力竭的醫護人員的照顧。這麼多的住院人數已為本地醫院帶來了前所未有的壓力，有些醫院更因此而要暫停其他急需的醫療服務，這情況已影響到本州的家庭，是不可能再持續下去的。」

西德林格博士特別提到：目前在醫院的絕大多數新冠患者都是未有接種疫苗的。Delta變體具有高度傳染性，未接種疫苗的人住院的風險最大，更可悲的是，死亡風險亦很大。他敦促所有尚未接種疫苗的人士馬上接種疫苗；也敦促每個人在室內公共場合或在戶外大型聚會時戴上口罩。希望通過採取這些措施，本州可以快速減緩病例激增的情況，再次奪回病毒傳播的控制權。