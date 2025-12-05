州長公布俄勒岡未來經濟發展「路線圖」

（本報綜述）面對人口增速放緩、住房成本高企、企業裁員潮頻傳等經濟壓力，俄勒岡州長科泰克12月2日公布「俄勒岡繁榮路線圖」，希望打造更加友商、具吸引力的經濟環境，並提升全州競爭力。

科泰克表示，這份路線圖旨在讓企業願意投資俄勒岡，也讓家庭在州內「有機會繁榮發展」。她強調：「全州每一個角落都能從這份計劃受益。」路線圖提出三項高層次指標：

將全州GDP提升2%； 使俄勒岡在全國勞動力競爭力排行中提升至少13名； 成為全國綜合友商指標前十名州之一。

為了達成這些目標，科泰克提出幾項做法，包括：加快大型基礎建設項目的審批流程、與大學和企業合作增加職業訓練課程，以及提供更多貸款，幫助各地把工業區土地準備好、引進企業設廠。州長表示，她會在明年2月的立法會期向議員提出最多5,000萬美元的相關預算。

科泰克在半導體設備公司 Lam Research 的杜拉汀新辦公點發表政策。該公司今年新增加700名員工，與今年多家半導體企業裁員的情況形成對比，也成為州政府強調「擴大就業」的示範例子。

不過，新計劃避開了商界最常抱怨的問題——俄勒岡的企業稅與個人所得稅較高，尤其波特蘭地區稅負沉重。科泰克僅表示，未來可能會針對某些行業研究「目標性稅制調整」，但會先與企業和工會協商，不會貿然提出大規模減稅。

州政府經濟學家指出，雖然關稅帶來的衝擊比預期小，加上聯邦減稅政策稍微提振經濟，但俄勒岡的經濟成長仍落後全國平均。過去四年，美國平均GDP成長率為2.7%，俄勒岡僅1.6%，顯示州經濟仍需改善。

為了讓計劃落地，科泰克將成立一個由勞工與企業領袖組成的委員會，負責訂出具體時程與細部措施。該委員會將由波特蘭港執行長羅賓霍爾德（Curtis Robinhold）與前英特爾總裁雷妮．詹姆斯（Renée James）共同擔任主席。科泰克說，她會在本月底前完成委員會的任命。

隨著裁員潮衝擊多個行業，兩黨議員近來都更支持「友商政策」。科泰克的這份計劃，被外界視為她爭取2026年連任的重要一步，而州民也將觀察這份路線圖是否能真正改善俄勒岡的經濟活力。