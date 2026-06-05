州長下令DMV停止向ICE發放臥底車牌

（本報綜述）俄勒岡州長蒂娜·科特克近日下令，俄勒岡車輛管理局（DMV）停止向美國移民及海關執法局（ICE）發放臥底車牌。這項決定再次凸顯俄勒岡庇護州法律與聯邦移民執法之間的衝突。

科特克表示，作出這項決定，是因為ICE人員多次違反州和聯邦法律，並破壞社區信任與公共安全。她批評ICE執法人員從事「不正當活動」，造成不必要的混亂，散播恐懼，也損害執法機構與社區之間的關係。

所謂臥底車牌，是指提供給執法機構使用、外觀上不容易被識別為政府車輛的特殊車牌。這類車牌通常用於調查和執法任務。但在俄勒岡，問題焦點在於：州政府是否可以提供這類資源，協助聯邦移民執法。

俄勒岡庇護州法律規定，州和地方公共機構不得在沒有司法令狀的情況下，直接或間接參與移民執法。科特克表示，俄勒岡會遵守州法，確保州政府不會協助非法或不當的移民執法行動。

今年4月，俄勒岡DMV已暫停向所有聯邦機構發放新的臥底車牌，等待內部審查是否符合州法。DMV局長艾米·喬伊斯表示，這一領域確實存在訴訟風險，州府必須遵守法律，也要避免讓納稅人承擔法律風險。

不過，DMV也表示，這不代表俄勒岡會停止與所有聯邦執法機構合作。只要不存在違反州法的風險，DMV仍會繼續與聯邦調查局、緝毒署和美國法警局等機構合作。

這項決定出現在聯邦司法部起訴俄勒岡等州之後。司法部日前宣布，將起訴包括俄勒岡和華盛頓州在內的4個州，理由是這些州拒絕向聯邦執法機構提供保密車牌。

據報道，俄勒岡DMV目前向45個聯邦機構發放臥底車牌，正在使用中的臥底車牌超過1200副。州府此次明確停止向ICE發放，顯示移民執法仍是俄勒岡與川普政府之間高度敏感的政治和法律議題。