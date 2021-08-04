州長下令醫護人員必須打疫苗或每周強制檢測

（本報綜述）布朗州長周三宣布，醫護人員將需要全面接種新冠疫苗，否則需要每周進行病毒檢測。

州長辦公室發聲明表示，州長已指示俄勒岡州衛生局於發布新規定，該規定將於9 月30日生效。這表示，給予未接種疫苗的醫護人員有近兩個月的時間來完全接種疫苗，到9月 30日，未接種疫苗的醫護人員則要每周強制進行病毒檢測。

州長這決定是看到目前本州的每日新增確診數字再次攀升而作出這決定的。在周二（3日）的數字更是自本年1月以來的最高紀錄，當日有1,575新例，而住院人數已高達379人，

在周三的聲明中，州長表示，更具傳染性的delta變體“改變了一切”，並稱新規則是保護醫護人員及其患者的必要安全措施。

州長說：“來自新冠病毒的嚴重疾病基本上是可以預防的，接種疫苗顯然是我們最好的防禦措施。疫苗接種和每周測試能確保俄勒岡州人可以安全地獲得醫療保健，員工亦可以在最大程度地提高新冠病毒安全措施的環境中工作”。

新規則將適用於醫療機構中與患者或傳染性物質有直接或間接接觸的所有人員。

俄勒岡州護士協會(ONA)一直鼓勵接種疫苗，但不支持醫院有接種疫苗要求，它也表示支持州長的聲明。該會的發言人帕默表示：“這是一種合理和明智的方法，它尊重醫護人員的個人選擇，同時也保護了公共健康。ONA認為新冠疫苗接種對於保護我們的成員、我們的患者、我們的家人和我們的社區至關重要。”

俄勒岡州醫院和衛生系統協會(OAHHS)也讚揚州長的行動。該會的總裁兼首席執行官霍特伯格在一份聲明中說：“在整個大流行期間，俄勒岡州的醫院一直致力於保護我們的患者、訪客和工作人員的健康。我們支持布朗州長今天的行動，該行動將要求俄勒岡州的醫護人員接種新冠疫苗或定期接受病毒檢測。有了這些額外的工具，我們可以更好地應對這種不斷演變的流行病，並為那些依賴我們的人提供最安全的環境。”

本州在1989年所定出的一條法例，禁止本州強制州民打疫苗，而這是全美唯一一個有這樣法例的州。