俄勒岡州房屋及社區服務（OHCS）即將重啟「屋主按揭援助」（HAF），由3月8日開始重新接受申請。新一輪援助金預計可資助700名合資格的屋主。

這項目所提供的是來自聯邦政府，屬臨時性新冠疫情按揭援助，目的是資援在疫情期間經驗嚴重經濟困難的屋主。資助的對象是中低收入的屋主，協助他們支付過期按揭供款和其它有關房屋的開支，以及持續的供款援助。

因為申請的人太多，OHCS在去年11月30日開始暫停申請，藉此機會完成系統的維護和升級，並計算餘下的資金可援助多少個家庭。但在這段期間，仍繼續向緊急的個案提供資助。

３月8日起，OHCS將重新接受房屋顧問代表正在進行司法訴訟或已驗證止贖銷售日期的房主提交的新申請。

屋主援助計劃助理主任布林克說：“將家庭留在家中是多個俄勒岡州住屋諮詢機構的共同努力，為全州陷入困境的屋主提供建議和支援，”他再說：“如果你是正在拖欠供款的屋主，馬上聯繫州核准的房權中心。”

HAF重啟申請後，優先服務對象為那些要被銀行拍賣的房屋，以及傳統上沒有提供足夠房貸服務的屋主。

有需要的屋主，可到網址oregonhomeownerassistance.org查閱詳情，了解一下接受援助所需的條件，並從3月8日開始可在此網頁進行在線申請。

俄勒岡州政府撥出7,200萬元作為屋主按揭援助基金，向那些面臨失去房屋的人士提供援助，所以金額是有限的，所以就算遞交了申請也不太能保證可獲得援助。

有需要幫助的屋主可向認證的房屋顧問免費諮詢，了解其它可保留房屋的辦法。

政府亦提醒民眾，一定要找認證的房屋顧問，避免墮入騙子的圈套。在未能確認有關公司或個人是否領有牌照之前，萬勿將自己的個人以及財務資料交出。