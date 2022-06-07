州運輸局準備在全州擴展電動車充電計劃

俄勒岡州定下目標，到2035年全州90%的新車將是零排放的電動汽車。運輸輸局為此作好準備，打算在全州的7條主要公路上增設汽車充電站。

俄勒岡州運輸局（ODOT）表示，本州的路面交通的溫室氣體排放量（GHG）佔全州的 40%。在應對氣候變化的過程中，減少這些排放的最快方法之一是讓更多司機放棄開現時的汽油車。

為了達標，政府必需要克服“里程焦慮”（range anxiety）問題，即釋除司機對能否及時到達下一個充電站的擔心。這正是很多駕車人士仍在猶疑應否買電動車的主要障礙。

ODOT 在 2021 年聯邦基礎設施法案的幫助下，得到 1 億美元撥款，在全州七條公路沿線增設電動汽車充電設施。

ODOT 的數據、政策和分析管理員皮茨表示：”在每個站都配備4部快速充電機。其中三部的最高運行功率為150 千瓦，只需 15 到 20 分鐘就能為汽車充滿電。另一部的最高運行功率為 350千瓦，充足電的速度近乎在加油站加油那樣快。”

增加最多汽車充電機的地點將集中在較小的農村社區，這可會惠及當地旅遊業。皮茨說：“當停下來充電時他們可以購物”。

ODOT 表示，新充電站的設計將顧及未來的發展，可隨著充電技術的發展而作出調整。

“我說的不僅是汽車和卡車，還有電動單車和踏板車。所有不同類型的出行選擇都能真正讓人們到達他們需要去的地方，”皮茨說。