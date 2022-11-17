州運輸局提醒冬季駕車使用各種輪胎注意事項

（本報綜述 王星編譯）俄勒岡州和華盛頓州的居民，每年從11月1日至3月31日期間可以合法使用鑲釘輪胎，有助於在冬季冰雪地上行車更安全。

研究表明，在結冰的道路上，鑲釘輪胎確實比全天候輪胎更有效。但運輸局鼓勵駕車人士盡量使用其它牽引力指數高的輪胎，因為鑲釘輪胎對路面造成損害。

州運輸局最新研究發現，鑲釘輪胎嚴重損害道路，加速道路維修的需要，每年為此花費超過850萬美元。鑲釘輪胎會使車道形成凹槽，以致雨水聚集在其中，造成危險的駕駛條件，而在寒冷的天氣裡，積水容易結冰使道路更加滑。

駕車人士可以考慮使用其他防滑裝置，包括雪鏈、其他牽引輪胎或織物輪胎襪。雪鏈比鑲釘輪胎更有效，並且安裝和使用均較前容易。車主應查看車輛用戶手冊，瞭解車廠推薦的雪鏈。

州運輸局人員指出，牽引輪胎（Traction Tires）雖然沒有鑲釘，但在冬季的路面情況下卻有很強的牽引力，特別在冰上行駛的效果與鑲釘輪胎一樣好，在大多數的冬季路面情況下，比鑲釘輪胎或普通輪胎更安全，並且不會對路面造成損壞。

雪襪是以織物作為鏈條的替代品。對無法安裝雪鏈的車輛來說是一個不錯的選擇。但雪襪只適用作短暫使用，例如要駛出雪堆。

運輸局提醒，在雪天駕駛，要預留更長的駕車時間，出門前到TripCheck.com查看實際的路面情況，駕車時要關掉定速巡航（Cruise Control），車與車之間保持額外的距離，打開前燈增加能見度，輕剎車避免車輛打滑，以及要在車上放有雪鏈和學會使用，同時亦要準備好應急包等。

以上運輸局的建議同樣適用在結冰的路面情況，唯車與車之間的距離應是平時的三倍。當要開車前，留意車身是否有結冰，如有的話，這表示路面亦有可能結冰。在結冰的地上行車，車輛會有漂浮感覺，一定要減速行駛，不要猛踩剎車，否則會打滑失控；也不要開車穿過雪堆，會導致車輛失去牽引力。當見到有“chains required”（需要雪鏈）的路牌時，司機必須裝上雪鏈或其它的防滑裝置。