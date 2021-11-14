州運輸局人手短缺　今冬將少鏟雪多封路 呼籲民眾車上要常備雪鏈



俄勒岡州運輸局（ODOT）日前表示，該部門因人手不足，有可能會影響到今年寒冬的路面安全，並提醒駕車人士要隨時作好準備，車上最好備有雪鏈。

ODOT 表示，該部門現有167個維修部的空缺，這些工作範圍主要是維持路面的暢順和安全，包括寒冬時剷走路面的積雪。

ODOT提醒駕車人士，因為不夠人手剷雪，今年將有更多的封路情況，並且封路時間將較長；而剷雪的次數亦較往年的少。

至於本州的鄰居－華盛頓州情況也差不多，他們表示，部門內人手嚴重不足，主要原因是職員退休、因疫情而凍結招聘、放假，以及強制接種疫苗的政策。

ODOT發言人貝內納蒂透露，導致州運輸局人手不足的原因之一是自8月起的離職潮。該部門原聘有4,600名員工，但今年8月至今已有308人離職，其中有104人正式辭職，其他則是合約結束已離職。而去年同期，只有33人離職。

在今年的冬天，要在本州公路上駕車出門的民眾，ODOT建議最好在出發前查看TripChe ck.com 特別是查看公路攝影機的鏡頭，了解路面的實況。同時要預留更多時間，在天氣惡劣時，如非必要，最好還是選擇留在家中。

根據氣象人員的預測，本地區今年冬季的天氣將會更冷、更濕、更長。